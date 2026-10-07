ИИ ускорит государственную экспертизу строительных проектов

Министерство промышленности продолжит работу с акцентом на повышение производительности и инвестиционной привлекательности за счет внедрения цифровых технологий.

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев доложил о цифровой трансформации отрасли в рамках реализации Общенациональной стратегии Digital Qazaqstan.

До 2028 года определены целевые показатели. В частности, предусматривается увеличение частных инвестиций в геологоразведку на 30%. В промышленности — обеспечение ежегодного роста производительности труда на 7%, развитие роботизации, создание не менее 5 отечественных интеграторов и 3 центров компетенций.

В строительстве — поэтапное доведение применения Building Information Model (BIM) до 100% новых технически сложных объектов.

«В геологии основной этап цифровизации уже завершен. Геологическая информация переведена в цифровой формат и размещена в открытом доступе. Государственные услуги оцифрованы и осуществляются через Единый портал недропользования. Внедрение цифрового механизма аукционов и повышение доступности геологических данных обеспечили рост доходов от аукционов в 7 раз», — отметил Ерсайын Нагаспаев.

Следующая задача — применение искусственного интеллекта для анализа геологических данных и определения перспективных участков.

В промышленности основной эффект цифровизации заключается в повышении производительности. Один из ключевых инструментов здесь — цифровые двойники.

«Мы уже видим практический результат на обогатительных фабриках. Для решения проблемы снижения содержания полезных компонентов в руде внедряются цифровые двойники технологического процесса с использованием датчиков и компьютерного зрения. На примере KAZ Minerals уже достигнуто увеличение извлечения меди на 2% и рост производительности фабрики на 7%. К 2028 году планируется масштабирование цифровых двойников не менее чем на 60% крупных предприятий», — сообщил министр.

Аналогичный подход и в автомобильной промышленности. Искусственный интеллект применяется по всей производственной цепочке от логистики до контроля качества. Практический эффект — снижение количества дефектов на 39%, а нештатные ситуации на производственной линии выявляются за 8 секунд. Кроме того, на одной линии можно выпускать несколько брендов и моделей без остановки на переналадку.

Таким образом, отрасль переходит от автоматизации отдельных операций к интеллектуальному производству. Следующая задача — превратить накопленные компетенции в экспортный продукт.

«Казахстанская компания Vexor реализует проект роботизации предприятия группы Lactalis в Тбилиси. Компания экспортирует комплексные решения на основе собственного инжиниринга, конвейерных систем, программного обеспечения, машинного зрения и монтажа. При этом внедренные решения позволили увеличить выработку на 30% и снизить внеплановые простои на 95%», — отметил Ерсайын Нагаспаев.

Следующий шаг — тиражирование таких решений и развитие экспорта отечественных инженерных услуг. Для масштабирования подобных проектов формируется казахстанская инфраструктура компетенций. Уже создан центр Farabi Robotics с тестовой базой промышленных роботов и практической работой с автопромом. В Astana Hub развернута отдельная робототехническая площадка для исследований и подготовки специалистов.

Далее — создание технологического полигона IFTC, где будут объединены промышленная апробация, обучение и инжиниринг. Цель к 2028 году — сформировать не менее 3 центров компетенций и не менее 5 отечественных интеграторов.

Сегодня и строительстве сформирован единый цифровой контур, охватывающий основные этапы жизненного цикла объекта.

Следующий шаг — массовое применение Building Information Model. С 1 августа 2026 года BIM уже обязателен для ряда объектов, включая крупные школы, аэропорты, тоннели, мосты и уникальные сооружения. К 2028 году применение BIM на новых технически сложных объектах достигнет 100%.

Еще одно практическое направление — применение искусственного интеллекта в государственной экспертизе. ИИ уже используется для проверки комплектности проектной документации. Через такую проверку прошли 864 проекта, среднее время автоматизированной проверки составляет около 6 минут, а срок проверки комплектности сокращен с 5 до 2 рабочих дней.

До конца текущего года завершается разработка еще трех ИИ-модулей. Они позволят автоматически проверять документацию, чертежи, инженерные сети и сметы. В результате планируется внедрить искусственный интеллект во все ключевые процессы госэкспертизы.