В рамках Digital Qazaqstan цифровизацией охвачены ключевые направления АПК

Итогом этой работы станет создание единой отраслевой платформы Digital Agro, которая консолидирует функционал и данные всех подотраслей АПК.

В рамках реализации стратегии «Digital Qazaqstan» в агропромышленном комплексе страны предусмотрено отдельное направление по цифровизации отрасли, включающее шесть ключевых мероприятий: создание единого цифрового окна господдержки, систем прослеживаемости в животноводстве и растениеводстве, системы управления земельными ресурсами, а также мер стимулирования фермеров. Об этом на заседании правительства сообщил Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

Как отметил глава ведомства, итогом данной работы станет создание единой отраслевой платформы Digital Agro, которая консолидирует функционал и данные всех подотраслей АПК.

В рамках направления по предоставлению мер господдержки функционирует цифровая система субсидирования Госагро. На сегодняшний день ею пользуются более 209 тыс. пользователей. Данная государственная система является бесплатной для заявителя, тогда как ранее частная система взимала до 11 МРП за подачу заявки. В целях повышения прозрачности и снижения коррупционных рисков в системе предусмотрены электронная очередь, лист ожидания и форматно-логический контроль, а для повышения ответственности заявителя внедрен механизм встречных обязательств.

Второе направление охватывает прослеживаемость цепочки поставок в животноводстве, где все процессы осуществляются через три основные интегрированные системы. Информационная система животноводства обеспечивает единый государственный учет животных на протяжении всего жизненного цикла — от рождения и регистрации до перемещения, смены владельца, проведения ветеринарных мероприятий, убоя и снятия с учета. Сегодня в системе учтено более 39,6 млн животных, в том числе около 9,3 млн голов крупного рогатого скота, 24,5 млн голов мелкого рогатого скота и 4,9 млн лошадей. Племенное поголовье регистрируется и ведется в специализированной Республиканской системе животноводства (РСЖ), а для владельцев животных функционирует мобильное приложение «Төрт түлік». Работа в этой сфере нацелена на обеспечение полной прослеживаемости и единого учета поголовья.

Третье направление направлено на прослеживаемость в растениеводстве. В настоящее время ведется создание информационной системы прослеживаемости в растениеводстве, в которой предусмотрены цифровизация планирования посевов, цифровой учет продукции, учет партий продукции, контроль семенного материала и космический мониторинг. Это обеспечит цифровой учет продукции, а также контроль использования семян и партий зерна от производителя до элеватора.

Четвертое направление касается цифрового управления земельными ресурсами. Сегодня цифровая карта земель сформирована на 100%, агрохимический анализ выполнен на 80%, геоботаническое обследование — на 47%, а почвенное обследование — на 41% (по всем этим направлениям предусмотрен выход на 100% к 2029 году). Для мониторинга рационального использования сельхозземель функционирует информационная система «ЖерИнСпектр», обеспечивающая полный цикл контроля — от выявления нарушения по результатам космического мониторинга до его подтверждения уполномоченным сотрудником.

Пятое направление предусматривает повышение эффективности за счет применения цифровых технологий в отрасли («Смарт-ферма»). На сегодняшний день более 650 предприятий уже используют цифровые технологии, свыше 200 хозяйств относятся к категории «смарт-ферма», 112 молочных ферм используют автоматический мониторинг и более 30 откормочных площадок — автоматический контроль. На практике применяются автоматизированное доение, автоматическая выпойка телят, системы контроля топлива и навигации, агродроны, умное орошение и метеостанции. Следующей задачей является формирование мер господдержки, стимулирующих аграриев к активному внедрению цифровизации.

Шестым направлением является создание единой Digital Agro платформы. В результате реализации предыдущих шагов стратегии будет сформирован отраслевой массив данных Smart Data Agro, в котором консолидируется информация всех отраслевых систем. На основе больших данных будет создана система цифровой аналитики для оперативного принятия управленческих решений. В целом реализуемые меры позволят снизить производственные затраты, внедрить эффективные технологические решения и увеличить объем валовой продукции отрасли.

Напомним — 24 сентября 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.