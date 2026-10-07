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Более $1,1 млрд заработал Казахстан на экспорте IT-услуг

    Умные технологии сократили очереди на казахстанской границе в 10 раз

    На заседании правительства министр транспорта Нурлан Сауранбаев доложил о реализации цифровых проектов в рамках стратегии Digital Qazaqstan.

    7 октября 2026 11:33, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Основная задача – повысить эффективность грузовых перевозок, обеспечить сохранность дорог и сократить сроки предоставления государственных услуг гражданам и бизнесу. По информации министра, время прохождения грузового автотранспорта через пункты пропуска не должно превышать 30 минут. Будет увеличиваться объем перевозок, имеющих цифровой паспорт и отслеживаемых на всем маршруте. В текущем году этот показатель составляет 20%, 2027-м – 60%, 2028-м – 80%.

    Работа ведется в соответствии с планом. В рамках программы на контроле находятся два проекта – Smart Cargo и е-Көлік.

    Платформа Smart Cargo объединяет 58 источников данных. Она обеспечивает отслеживание международных грузов с момента отправления до момента прибытия.

    На пункте пропуска «Нұр Жолы» запущен цифровой паспорт перевозки. Вместо бумажного талона используется единый QR-код. На сегодняшний день оформлено более 11 тыс. паспортов. Скорость пропуска грузов увеличилась на 30%.

    «На направлении «Нұр Жолы – Хоргос» время ожидания в очереди сократилось в 10 раз. Следующий шаг – интеграция с платформами Азербайджана и России», — отметил Нурлан Сауранбаев.

    Система е-Көлік представляет собой единую среду, объединяющую все цифровые решения в отрасли, работает с применением искусственного интеллекта.

    Для обеспечения системы достоверными данными создана база данных Smart Data Transport. На сегодняшний день к ней подключено 9 источников данных, планируется увеличить их количество до 40.

    На основе полученных данных искусственный интеллект обеспечит 100% анализ и мониторинг транспортной сети.

    На сегодняшний день обновлены серверы, беспроводная сеть и рабочие места. Создан единый ситуационно-аналитический центр по всем видам транспорта. Обращения граждан обрабатываются с помощью ИИ, ответы формируются автоматически и согласовываются в единой системе.

    Срок рассмотрения обращений сокращен с 15 до 3 рабочих дней, за исключением жалоб. Цель – сократить до 1 дня.

    Министерство транспорта продолжит работу по реализации стратегии «Digital Qazaqstan».

    Напомним — 24 сентября 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.

     

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