До 200 млрд тенге сэкономил бюджет Казахстана благодаря цифровизации

Ключевым элементом трансформации госдоходов стало превращение Комитета государственных доходов в фабрику фискальных данных.

В рамках Стратегии «Digital Qazaqstan» до 2029 года Министерство финансов переводит государственные финансы в единый цифровой контур, где каждое решение принимается на основе данных, а каждый тенге от планирования до использования становится прозрачным и контролируемым. Об этом на заседании правительства сообщил министр финансов Мади Такиев.

Как отметил министр, ключевым элементом трансформации госдоходов стало превращение Комитета государственных доходов в фабрику фискальных данных. Налоговая система осуществляет 3,9 млрд операций, выписала 1,8 млрд счетов-фактур, а системой управления рисками обработано 17,7 млрд документов. Через Smart Data Finance направлено 99 тыс. уведомлений и выпущено 2,9 млн транзитных деклараций, а дополнительные поступления за счет цифровизации достигли 410 млрд тенге.

Отдельное направление связано с выводом экономической активности из тени. С 2026 года действует специальный налоговый режим для самозанятых, при котором социальные платежи в размере 4% удерживает цифровая платформа как налоговый агент. Начав с Яндекса, министерство подключило уже 38 платформ, включая Indrive, Wolt и Glovo. В результате число самозанятых выросло с 14,5 тыс. до 804,8 тыс. человек, социальные платежи увеличились с 1,4 до 16,1 млрд тенге, а более 600 тыс. незарегистрированных лиц вовлечены в официальный экономический оборот без дополнительной административной нагрузки.

Следующим шагом стала цифровизация расходов государства, объединенных в единый контур от планирования бюджета и госзакупок до казначейского исполнения и онлайн-мониторинга. Уже на этапе планирования бюджета за счет использования фискальных данных обеспечена экономия до 200 млрд тенге в год. Наиболее важным результатом стал переход к превентивному управлению: при формировании бюджета на 2027–2029 годы предотвращены расходы на 1,5 трлн тенге.

Администрирование расходов охватывает образование, здравоохранение, недропользование, энергетику и маркировку товаров. В едином цифровом контуре контролируется 150 мер господдержки на сумму более 1 трлн тенге в год для обеспечения их адресности и эффективности.

Министерство переходит к сервисной модели взаимодействия с бизнесом под принципом «Налог как сервис». С января 2026 года 13 строк декларации по НДС заполняются автоматически, декларации госслужащих предзаполняются, имущественные налоги рассчитываются автоматически, а сервис «Контрагенты» позволяет проверить партнера до совершения сделки (масштабирование идет через eGov, ЕЛК и БВУ с перспективой отчетности «в один клик»).

Для риск-контроля применяется искусственный интеллект: сформировано 672 дополнительных риска сверх камерального контроля. Часть рисков отражается в eGov Business и ЕЛК, что позволяет бизнесу заранее видеть вопросы и устранять нарушения до проверок.

К 2029 году Министерство финансов ставит перед собой следующие измеримые цели:

— Снизить уровень теневой экономики до 13,8% в 2028 году.

— Обеспечить предзаполнение с использованием ИИ не менее 80% налоговых обязательств МСБ.

— Сократить проверки добросовестных налогоплательщиков на 50% за счет риск-ориентированного подхода с использованием ИИ.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.