В области Абай развиваются проекты ВИЭ на 160 МВт

Это создает дополнительные возможности для дальнейшего развития «зеленой» энергетики региона.

В области Абай активно развивается направление возобновляемых источников энергии, основанное на использовании природного потенциала региона — энергии ветра и солнечного излучения. На сегодняшний день действует 8 объектов ВИЭ общей установленной мощностью 159,7 МВт. Из них: 7 ветровых электростанций — 129,7 МВт; 1 солнечная электростанция — 30 МВт, сообщает Министерство энергетики РК.

Особое место занимает ветровая энергетика. Крупнейшим объектом региона является ветровая электростанция «Абай-1» мощностью 100 МВт, расположенная в Аягозском районе. Также функционируют ветровые энергетические объекты «Винд Чарск», «ВЭС-Чарск», «Чарск Ветер», DES Consulting, Ventum Energy и EastWindEnergy.

Солнечная энергетика представлена электростанцией «Жангиз Солар» мощностью 30 МВт, расположенной в Жарминском районе.

Вместе с тем в области продолжается работа по реализации и проработке новых проектов в сфере ветровой и солнечной энергетики, что создает дополнительные возможности для дальнейшего развития «зеленой» энергетики региона.

Напомним — 26 августа 2027 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.