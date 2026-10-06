На разработку супераппа Алматы выделили 357 млн и 25 дней

Ключевым элементом приложения станет персональный ИИ-ассистент.

Управление цифровизации Алматы объявило конкурс на разработку единого мобильного суперприложения с искусственным интеллектом за 357,8 млн тенге (без НДС). Платформа должна объединить 17 различных сервисов — от вызова такси и оплаты ЖКХ до записи на личный прием к акиму города. Согласно техспецификации на портале госзакупок, на реализацию масштабного проекта отводятся рекордно сжатые сроки: подрядчик обязан разработать и сдать рабочую версию системы всего за 25 календарных дней с момента регистрации договора в казначействе, передает Курсив https://kz.kursiv.media/.

При этом первые результаты работы ИИ-ядра заказчик требует представить уже к 15 дню. После этого еще 10 дней отводится на подключение к городским и государственным информационным системам, тестирование, опытную эксплуатацию и передачу результатов заказчику. Отдельные этапы можно выполнять параллельно, если это не снизит качество работ, отмечается в документации к тендеру.

Ключевым элементом SuperApp станет персональный ИИ-ассистент, построенный на технологии семантического поиска RAG. Система должна вести диалог на казахском, русском и английском языках, распознавать намерения пользователя в свободной форме и автоматически перенаправлять запросы в нужные ведомства или коммунальные службы, включая Единый контакт-центр 109.

При этом ИИ не сможет принимать юридические решения: его роль должна быть ограничена маршрутизацией заявок, первичной консультацией и проверкой статусов («принято», «в работе», «выполнено», «отклонено»).

Разработчикам предстоит упаковать в одно приложение обширный пул разнородных услуг:

— Городское управление: электронная запись на прием к акиму Алматы, подача обращений в госорганы, участие в проекте «Бюджет народного участия» и голосование по городским инициативам.

— ЖКХ и быт: модуль iAlma для оформления техусловий и договоров с монополистами, сервисы для автомобилистов, поиск вакансий, а также заказ коммерческого такси прямо через чат с ИИ.

— Туризм и культура: покупка и моментальная активация туристических eSIM, каталог достопримечательностей и ресторанов, поиск и бронирование отелей, городская афиша с покупкой билетов по QR-кодам и электронная библиотека.

Авторизацию пользователей и юридически значимые действия планируют проводить через интеграцию с eGov Mobile и подписание документов ЭЦП.

Для госорганов и партнеров предусмотрена отдельная CRM-система. Через нее операторы смогут получать обращения от ИИ-агента, распределять их по исполнителям, менять статусы и контролировать сроки рассмотрения. Система должна автоматически сортировать обращения по категориям и адресатам, хранить историю обработки каждого запроса и контролировать сроки через SLA. Также предусмотрен ролевой доступ для сотрудников разных ведомств и партнеров.

Для анализа работы платформы хотят создать отдельную панель со статистикой. В ней можно будет смотреть количество обращений по категориям и районам, динамику использования сервисов и данные по отдельным модулям. На основе этой информации система должна формировать отчеты для профильных госорганов и внутреннего анализа.

В техспецификации также детально расписана не только начинка SuperApp, но и программные инструменты: приложения для смартфонов должны быть написаны на Flutter, серверная часть — на Laravel, база данных — на PostgreSQL.

По условиям конкурса, все исключительные права на исходный код и саму платформу после завершения контракта (до 31 декабря 2026 года) перейдут в коммунальную собственность города, а подрядчик будет обязан осуществлять бесплатную гарантийную поддержку в течение одного год.

Ранее на форуме AI & Digital Bridge 2026 Касым-Жомарт Токаев призвал активнее использовать модель AI+X в государственном управлении и повседневной жизни. При этом президент подчеркнул, что внедрение технологий требует строгого баланса и повышенного внимания к защите персональных данных граждан и кибербезопасности, но без чрезмерного зарегулирования отрасли.

Напомним — 24 сентября 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.