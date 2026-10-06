Багдат Мусин: Весь Казахстан может стать «долиной ЦОДов» на угле

Со следующего года планируется начать экспорт вычислительных мощностей.

Председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин оценил совокупную потребность действующих и планируемых центров обработки данных в Казахстане в 5 ГВт электроэнергии. По его словам, спрос со стороны ЦОДов не ограничивается проектом «долины ЦОДов» в районе Экибастуза Павлодарской области, где планируется строительство дата-центров общей проектной мощностью 1 ГВт, передает Курсив.

«Это не просто одно место, где мы устанавливаем свои ЦОДы. Вся наша территория (Казахстана — Курсив) может стать одной большой „долиной ЦОДов“. Да, конечно, мы должны справиться с такими проблемами, как производство электроэнергии, но если мы посмотрим на план производства энергии, мы превысим уровень 5 ГВт дополнительной энергии, которую мы сможем использовать для таких вычислительных устройств», — сказал он на форуме AI& Digital Bridge 2026.

По его словам, Казахстан сможет увеличить мощность ЦОДов на основе недорогой электроэнергии, выработанной за счет сжигания угля, добываемого открытым способом в Экибастузском угольном бассейне. Багдат Мусин отметил, что стоимость такой электроэнергии в республике составляет около 2,5 американских центов за кВтч или 11,05 теңге за кВтч по текущему официальному курсу Нацбанка РК. Глава «Казахтелекома» назвал такую стоимость угольной электроэнергии одной из самых низких в мире, что само по себе является конкурентным преимуществом республики.

«У нас есть уголь, мы превращаем его в энергию и получаем вычислительные мощности. Со следующего года, надеюсь, мы начнем экспортировать вычислительные мощности, то есть токены компьютерные, и они сейчас в спросе по всему миру», — сказал он.

Кроме того, он считает, что власти получают от технологических гигантов информацию, которая может повлиять на развитие наземной инфраструктуры.

«У нас будет компетенция, мы поймем, как делать эту связанность между вычислительной мощностью на Земле с космической индустрией. Министерство искусственного интеллекта сейчас активно работает в этой области и разрабатывает регуляторные рамки, чтобы выпустить органичную инфраструктуру, чтобы мы могли ее использовать», — сказал он.

После запуска «долины ЦОДов» на 1 ГВт Казахстан станет не только источником вычислительной мощности, но и соединяющим элементом между освоением космоса и Землей. По его мнению, при разработке местной регуляторной базы по искусственному интеллекту необходимо ориентироваться на опыт ключевых игроков. Багдат Мусин считает, что компании, которые первыми придут в Казахстан, получат наибольшую прибыль от этого процесса.

«Компьютеры, которые работают на этой технологии. Те, кто зайдет, например, первыми, получат большие прибыли. И такие услуги должны предоставлять страны Центральной Азии в этой области. И мы будем как раз таки этой страной, которая предоставляет нужные услуги для соседних стран», — сказал он.

По его словам, запуск оптоволоконной линии по дну Каспийского моря и другие каналы сократят отставание Казахстана от конкурирующих экономик. Багдат Мусин назвал «международную соединенность» даже более важной, чем низкая стоимость электроэнергии для работы ЦОДов.

Глава Казахтелекома также дал совет казахстанским стартаперам, рекомендовав им разрабатывать различные технологии и сервисы, улучшающие эффективность добычи нефти, газа и металлов. Последние приносят самую большую долю валютной выручки страны, поэтому повышение эффективности работы рудников и скважин улучшит как в целом развитие экономики, так и доходы технологических стартапов. Он предложил разрабатывать то, что улучшит эффективность работы как горнорудной отрасли, так и сельского хозяйства и других важных отраслей Казахстана.

По его мнению, такие стартапы, как «единорог» (компания с оценкой более $1 млрд) Higgsfield AI, рождаются раз в 10 лет, а республике требуются тысячи стартапов, улучшающих производственный бизнес и предоставление услуг во всех других отраслях.

Напомним — 26 августа 2027 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.