Искусственный интеллект будет мониторить строительные площадки в Казахстане

Также усилен механизм камерального контроля, что позволит органам государственного строительного контроля оперативно принимать меры.

В Министерстве промышленности и строительства Казахстана рассказали о планах по совершенствованию контроля за строительством объектов. В рамках Строительного кодекса предусмотрен механизм «планового инспектирования объектов» на всех стадиях строительства и участия органов государственного строительного контроля в приемке объектов в эксплуатацию, передает Zakon.kz.

«Также усилен механизм камерального контроля, что позволит органам государственного строительного контроля оперативно принимать меры с возможностью приостановления строительства и действия разрешительных документов — это лицензия, аккредитация, аттестат. Одним из важных направлений развития системы является подключение механизма контроля доступа на строительные объекты, а также интеграция видеомониторинга с применением технологий искусственного интеллекта и отображение объектов строительства на карте с выводом паспорта объекта», — завили в ведомстве.

В частности, планируется, что по каждому объекту в наглядном формате будут доступны основные сведения: что строится, где расположен объект, на каком этапе находится реализация, кто является заказчиком и подрядчиком, каковы основные параметры и сроки строительства.