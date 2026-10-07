От Starlink до AI: что Beeline Business показал на Digital Bridge 2026

Телеком все меньше ограничивается привычной мобильной связью и все глубже становится частью цифровой инфраструктуры бизнеса.

Помните мобильные телефоны каких-то 30 лет назад? Огромные, неуклюжие «кирпичи». В исторической перспективе прошло совсем мгновение, но мир изменился до неузнаваемости. Сегодня нас уже не удивляет, что данные передают холодильник или даже кошачья кормушка, не говоря о промышленных счетчиках, умных городах и беспилотниках.

Современный телеком давно перестал быть просто способом позвонить другу. Сегодня это цифровая инфраструктура для бизнеса и целых городов: интернет вещей, облачные вычисления, решения по кибербезопасности, искусственный интеллект и даже спутниковая связь.

На прошедшем в Астане технологическом форуме AI & Digital Bridge 2026 Beeline Business показал, как эти технологии уже работают для казахстанского бизнеса и общества — от спутникового интернета в сельских школах и умных счетчиков до облачной инфраструктуры и AI-решений.



Фото: Beeline Казахстан

Зона Starlink: интернет там, где раньше это казалось невозможным

Один из самых наглядных примеров того, как телеком выходит за пределы привычных сетей — Starlink. На стенде Beeline Business показали сразу несколько сценариев использования спутниковой связи: от подключения удаленных школ и предприятий до новой технологии, которая позволяет обычному смартфону напрямую подключаться к спутнику.

Направление Starlink Business развивается с февраля этого года, и сегодня корпоративные клиенты Beeline уже используют спутниковый интернет для решения своих бизнес-задач на объектах, где нет наземной связи или ее подключение затруднено.

Недавно компания запустила и специальный социальный тариф. Благодаря ему высокоскоростной спутниковый интернет получили 178 сельских школ в четырех областях Казахстана. Для небольших и удаленных населенных пунктов это означает вполне конкретную вещь: ученики и учителя получили доступ к электронным дневникам и образовательным платформам вроде Kundelik и BilimLand.

Для бизнеса на стенде продемонстрировали три варианта оборудования Starlink: Standard, компактный Mini и Performance, рассчитанный в том числе на крупные предприятия, строительные, энергетические и сельскохозяйственные объекты. Эти решения для объектов, где нет стабильного проводного или мобильного интернета либо подключить наземную инфраструктуру сложно и дорого. По сути, бизнес получает возможность организовать интернет там, где раньше приходилось мириться с отсутствием нормальной связи.



Фото: Beeline Казахстан

Умный город и Интернет вещей (IoT)

Если холодильники и кормушки — это для дома, то в масштабах целой страны работают промышленные решения. Beeline первым в Центральной Азии развернул коммерческую сеть NB-IoT в масштабе страны, а сегодня IoT-направление объединяет более 1,5 млн подключенных устройств.

Умный учет воды и газа. В Шымкенте, Талдыкоргане, Таразе, Караганде и Астане уже работают 106 тыс. умных счетчиков QazaqGaz Aimaq. Еще один пример — «Шымкент СУ», где установлено более 30 тыс. счетчиков воды, использующих NB-IoT для передачи данных и поддерживающих функции удаленного управления.

Такая инфраструктура позволяет автоматически собирать показания и передавать данные без постоянного участия человека — то, что еще недавно требовало ручной работы, постепенно становится частью единой цифровой системы.

Orman AI https://business.beeline.kz/orman-ai против лесных пожаров. Здесь технологии решают уже совсем другую задачу. Более 100 камер, размещенных на инфраструктуре Beeline в семи регионах страны, круглосуточно следят за лесными территориями. Видеоаналитика помогает обнаруживать признаки задымления и оперативно передавать уведомления ответственным службам. Система уже помогла предотвратить свыше 400 лесных пожаров.



Фото: Beeline Казахстан

HyperCloud и AI: мощные «мозги» для бизнеса без лишних затрат

Еще одно направление — облачная инфраструктура. HyperCloud — локальная облачная платформа, которая предоставляет бизнесу инфраструктурные и платформенные сервисы. А GPU-мощности становятся отдельной важной возможностью для компаний, которые разрабатывают и внедряют решения на базе искусственного интеллекта.

Компания предлагает вычислительные мощности на базе чипов NVIDIA, включая выделенные физические серверы и виртуальные машины с GPU. Это позволяет бизнесу получать необходимые вычислительные ресурсы из облака, не создавая всю инфраструктуру самостоятельно.

В начале 2027 года планируется запуск нового дата-центра уровня Tier III в Алматы.

Один из кейсов HyperCloud — платежный сервис Simply. Его инфраструктуру перенесли в облако, где сегодня работают более 60 виртуальных машин, четыре Kubernetes-кластера и 20 с лишним VPN-сетей, а общий объем данных превышает 50 ТБ.

Пользователь Simply при этом вообще не думает о том, где физически находятся все эти серверы: для него приложение просто работает. В этом и есть одна из главных идей облачной инфраструктуры — сложнейшая техническая часть остается «за кадром».



Фото: Beeline Казахстан

Кибербезопасность: защищать приходится уже не только сеть

По мере того, как бизнес переносит все больше процессов в облако и начинает использовать AI, меняются и требования к безопасности.

Beeline Business развивает портфель решений по кибербезопасности, а отдельным новым направлением становится AI Security — защита корпоративных данных, облачной среды и AI-приложений при внедрении искусственного интеллекта.

На стенде показали решения для мониторинга и отражения киберугроз, в том числе системы защиты от DDoS-атак.

А кейс одной из школ Шымкента хорошо показывает, зачем вся эта сложная инфраструктура нужна в обычной жизни. За месяц система кибербезопасности от Beeline обработала 16,3 млн интернет-запросов, более миллиона из которых были определены как опасные или нежелательные. В том числе было зафиксировано свыше 580 тыс. попыток скрытой установки вредоносного ПО и более 34 тыс. обращений к хакерским серверам.

Система обнаруживала не только внешние угрозы, но и признаки уже зараженных устройств внутри школьной сети. Фильтрация работает на уровне самого интернет-канала школы и автоматически распространяется на подключенные к нему устройства. Получается своеобразный цифровой «шлагбаум» на входе в школьную сеть.

QazCode и Aventa: AI для ежедневной работы

Отдельное направление экосистемы Beeline Казахстан — QazCode, которая развивает цифровые продукты и AI-решения. Одно из них — корпоративная AI-платформа Aventa.

Aventa помогает сотрудникам использовать искусственный интеллект в повседневных задачах — от онбординга и работы с документами до закупок и аналитики. В отдельных процессах решение позволяет сократить время онбординга на 70% и экономить до 40 часов в месяц на аналитике.

На самом AI & Digital Bridge 2026 проект получил еще одно признание: Aventa стала победителем премии AI & Digital Bridge Awards в номинации Corporate AI Transformation of the Year.

Спутниковый интернет, умные счетчики, облако, кибербезопасность и AI на первый взгляд выглядят как совершенно разные технологии. Но объединяет их одно: телеком все меньше ограничивается привычной мобильной связью и все глубже становится частью цифровой инфраструктуры бизнеса.

Именно эту трансформацию Beeline Business и показал на AI & Digital Bridge 2026.