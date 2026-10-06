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Более $1,1 млрд заработал Казахстан на экспорте IT-услуг

    Сбой в Halyk: в банке прокомментировали технический сбой

    Проблема затронула розницу и корпоративный сектор.

    6 октября 2026 18:13, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Софт, Общество

    В Halyk Bank предоставили ответ касательно технических неполадок, с которыми казахстанцы столкнулись днем 6 октября. Как следует из заявления, ограничения затронули не только розничный сектор, но и сервисы для бизнеса.

    «В настоящее время в мобильном приложении Halyk и Onlinebank наблюдаются временные технические неполадки, в связи с чем доступ к отдельным банковским продуктам и сервисам может быть затруднен», — сообщили в пресс-службе.

    IT-специалисты банка занимаются устранением неполадок. Работоспособность сервисов восстанавливается поэтапно, а полное восстановление работы приложений ожидается «в ближайшее время».

    «Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим за понимание», — подытожили в Halyk Bank.

    Напомним, массовые проблемы с доступом к приложению Halyk были зафиксированы сегодня около 15:50 по времени Алматы. При попытке авторизации приложение выдавало уведомление о высокой нагрузке на систему.

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