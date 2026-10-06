Сбой в Halyk: в банке прокомментировали технический сбой

Проблема затронула розницу и корпоративный сектор.

В Halyk Bank предоставили ответ касательно технических неполадок, с которыми казахстанцы столкнулись днем 6 октября. Как следует из заявления, ограничения затронули не только розничный сектор, но и сервисы для бизнеса.

«В настоящее время в мобильном приложении Halyk и Onlinebank наблюдаются временные технические неполадки, в связи с чем доступ к отдельным банковским продуктам и сервисам может быть затруднен», — сообщили в пресс-службе.

IT-специалисты банка занимаются устранением неполадок. Работоспособность сервисов восстанавливается поэтапно, а полное восстановление работы приложений ожидается «в ближайшее время».

«Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим за понимание», — подытожили в Halyk Bank.

Напомним, массовые проблемы с доступом к приложению Halyk были зафиксированы сегодня около 15:50 по времени Алматы. При попытке авторизации приложение выдавало уведомление о высокой нагрузке на систему.