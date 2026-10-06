Сбой в Halyk: приложение банка недоступно

Клиенты Halyk Bank столкнулись с техническими неполадками при попытке авторизации в мобильном приложении банка.

Сегодня, 6 октября 2026 года, во второй половине дня казахстанцы столкнулись с проблемами при попытке воспользоваться мобильным приложением Halyk. Об ограничении доступа к финансовым сервисам банка пишут пользователи в мессенджерах и социальных сетях.

Судя по распространяемым скриншотам, при попытке авторизации в системе на экране появляется уведомление: «Вход временно ограничен». В качестве причины указывается высокая нагрузка, из-за которой доступ в приложение приостановлен — пользователям рекомендуется повторить попытку через 15 минут.

Таким образом, клиенты банка временно лишены не только возможности совершать переводы, оплачивать услуги и проверять баланс, но и доступа к госсервисам, доступным в приложении. В социальных сетях и профильных Telegram-каналах пользователи выражают обеспокоенность срывом срочных операционных платежей.

По состоянию на 16:00 времени Алматы официальных заявлений от Halyk Bank касательно причин инцидента не публиковалось.

Редакция Profit.kz направила официальный запрос в пресс-службу Halyk Bank для выяснения точной причины инцидента и сроков полного восстановления штатной работы IT-инфраструктуры банка. Мы продолжаем мониторинг ситуации.