Цифровой больничный: новые правила

При подаче заявки в электронном виде медицинская организация будет получать сведения о документе, удостоверяющем личность, из сервиса цифровых документов.

Приказом и. о. министра здравоохранения РК от 17 сентября 2026 года № 110 внесены изменения в Правила проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности. Приказ вводится в действие с 3 октября 2026 года, передает Uchet.kz.

Поправки приводят правила в соответствие с обновленной терминологией. Вместо веб-портала «электронного правительства» в документе будет указан веб-портал «цифрового правительства». Информационная система мониторинга оказания государственных услуг будет называться цифровой системой, а уполномоченный орган в сфере информатизации станет органом в сфере цифровизации. Медицинская информационная система, в которой ведется карта амбулаторного пациента, получит название медицинской цифровой системы.

Для получения листа или справки о временной нетрудоспособности пациент должен будет обратиться в медицинскую организацию с документом, удостоверяющим личность, либо с электронным документом из сервиса цифровых документов. Получить документ можно будет при личном обращении или через веб-портал «цифрового правительства».

При подаче заявки в электронном виде медицинская организация будет получать сведения о документе, удостоверяющем личность, из сервиса цифровых документов. Для этого владелец документа должен будет дать согласие с помощью одноразового пароля или ответного СМС на уведомление портала. Номер мобильного телефона должен быть зарегистрирован на портале «цифрового правительства».

Запрос на портале должен быть подписан ЭЦП. Результат госуслуги поступит в личный кабинет пользователя.

Срок оказания госуслуги составит не более 30 минут с момента сдачи документа, удостоверяющего личность, либо электронного документа из сервиса цифровых документов. Результатом услуги станет лист о временной нетрудоспособности либо мотивированный отказ. Для справки о временной нетрудоспособности срок оказания услуги будет таким же.

Справка о временной нетрудоспособности освобождает от работы или учебы без получения пособия. Перечень оснований для ее выдачи сохраняется. Справка будет выдаваться при:

— острых заболеваниях или обострении хронических заболеваний, травмах и отравлениях у лиц, обучающихся в организациях образования;

— травмах, полученных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также при острой алкогольной или наркотической интоксикации;

— лечении хронического алкоголизма и наркомании, не осложненных иными расстройствами и заболеваниями;

— уходе за больным ребенком;

— обследовании в консультативно-диагностических организациях на период инвазивных методов обследования;

— искусственном прерывании беременности;

— беременности и родах у лиц, обучающихся в организациях образования;

— усыновлении (удочерении) новорожденного ребенка (детей);

— долечивании в санаторно-курортных организациях;

— карантине;

— ортопедическом протезировании;

— признаках нетрудоспособности до конца смены, в этом случае справку выдают медицинские работники медпунктов предприятий и организаций.

При операции по искусственному прерыванию беременности лист или справку о временной нетрудоспособности должен будет выдавать врач совместно с заведующим отделением. Документ оформят на время пребывания в стационаре и на амбулаторно-поликлиническом уровне, где проводилась операция, а при осложнениях на весь период нетрудоспособности.

При самопроизвольном аборте лист или справку на весь период нетрудоспособности должен будет выдавать врач акушер-гинеколог, а при его отсутствии другой врач совместно с заведующим отделением. Основанием станут заключение врачебно-консультативной комиссии (ВКК) по месту наблюдения и выписка родовспомогательной организации или многопрофильного стационара. Запись о состоянии пациентки, диагнозе и осложнениях должна вноситься в медицинскую карту амбулаторного пациента в медицинской цифровой системе.

Напомним — 4 декабря 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.