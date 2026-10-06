Казахстанцы смогут отслеживать движение скорой помощи онлайн

С 13 октября 2026 года в Казахстане изменятся правила оказания скорой медицинской помощи.

Теперь казахстанцы смогут отслеживать передвижение бригады скорой помощи по карте онлайн. Согласно приказу Минздрава, для получения госуслуги «Вызов скорой медицинской помощи» граждане должны позвонить на номер «103», либо использовать мобильные приложения (мессенджеры, чат-боты с указанием геолокации), передает Курсив.

После назначения бригады медицинская организация обязана автоматически уведомить пациента и предоставить возможность отслеживать движение врачей в режиме реального времени.

Кроме того, вызовы при неотложных состояниях диспетчеры станций скорой помощи передают бригадам поликлиник (ПМСП). Переадресация будет работать только в часы работы поликлиник: с 08:00 до 19:00 по будням и с 08:00 до 12:00 по субботам, а сами врачи поликлиник обслуживают такие выезды с 08:00 до 20:00 в будние дни.

Если же неотложный вызов поступит в воскресенье или нерабочие часы поликлиник, к пациенту выедет стандартная бригада станции скорой помощи.

Напомним, осенью 2024 года разгорелся скандал вокруг новых поправок Минздрава, касающихся вызова скорой медицинской помощи. Тогда в соцсетях распространилась информация, что бригады якобы перестанут выезжать на вызовы IV категории срочности (легкие травмы, высокая температура или скачки давления) в ночное время и по выходным. Из-за поднявшегося общественного резонанса министерству пришлось выступить с официальными разъяснениями. Пресс-секретарь ведомства Айгерим Уразалиева заявляла, что интерпретация проекта приказа оказалась неверной. В МЗ заверили, что при звонке на номер «103» врачебная помощь оказывается в полном объеме независимо от категории вызова, а привлечение мобильных бригад поликлиник в рабочие часы направлено исключительно на повышение оперативности работы службы.

Напомним — 4 декабря 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.