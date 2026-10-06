Бывший вице-министр Дмитрий Мун создал компанию по разработке ИИ в МФЦА

С июня 2026 года Мун также является директором компании Q.AI – совместного предприятия Казахстана и китайского стартапа 01.AI, основанного предпринимателем Кай-Фу Ли.

30 сентября в МФЦА была зарегистрирована компания AI Research Labs Ltd. Профиль ее работы — разработка программного обеспечения и технологических решений в области искусственного интеллекта, исследования в сфере ИИ и машинного обучения, а также внедрение программных продуктов и связанных с ними IT-услуг. Капитал новой компании составляет всего $100. При этом среди ее сооснователей — занимавший до июня 2026 года пост вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун, передает Курсив.

С июня 2026 года Мун также является директором компании Q.AI — совместного предприятия Казахстана и китайского стартапа 01.AI, основанного предпринимателем Кай-Фу Ли. Компания разрабатывает большие языковые модели, адаптированные для Казахстана, и является оператором Национальной платформы искусственного интеллекта.

Второй сооснователь AI Research Labs Ltd. — эксперт в области ИИ Жанибек Серкулов, также являющийся директором новой компании. Серкулов является CEO образовательного центра AI Research Lab (прим. — также называется и новая компания). Данный центр разрабатывает и проводит специализированные программы обучения искусственному интеллекту для организаций, управленческих команд и ключевых функций бизнеса, а также создает прикладные лаборатории при вузах. В частности, лаборатория AI Research Lab работает при Satbayev University в Алматы.

Среди сооснователей AI Research Labs Ltd. также компания BeInTech Kazakhstan Ltd. Учредителем зарегистрированной в МФЦА в ноябре 2025 года компании является бывший глава министерства цифрового развития и председатель «Казахтелекома» Багдат Мусин.

В июне Дмирий Мун покинул пост вице-министра, чтобы возглавить компанию Q.AI.