AI-Sana: представлены ИИ-проекты студентов 20 казахстанских вузов

Выставка продемонстрировала возможности программы по преобразованию знаний студентов в сфере искусственного интеллекта в реальные проекты и созданию новых технологических решений.

В рамках международного форума AI & Digital Bridge 2026 состоялась выставка проектов программы AI-Sana. На выставке были представлены лучшие проекты в сфере искусственного интеллекта, разработанные студентами 20 казахстанских вузов. На открытии выставки с приветственным словом выступил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек. В своем выступлении министр отметил роль программы AI-Sana в реализации задачи, поставленной Главой государства, по превращению Казахстана в цифровую страну и формированию нового поколения, способного не только использовать технологии, но и создавать их.

«Для нас самое важное — превратить знания молодежи в сфере искусственного интеллекта в практические навыки. В рамках программы студенты не ограничиваются использованием готовых технологий, а учатся глубже понимать их возможности, решать практические задачи и разрабатывать собственные проекты. Это долгосрочная инвестиция в человеческий и интеллектуальный капитал страны», — сказал Саясат Нурбек.

В мероприятии также приняли участие член Совета по развитию искусственного интеллекта при Президенте РК Пол Ким, партнер Alpha Intelligence Capital и управляющий партнер-основатель Mariton Partners Ни Ли, а также заместитель председателя Правления Halyk Bank Нариман Мукушев. Участники обсудили развитие искусственного интеллекта, продвижение технологических проектов и привлечение инвестиций в эту сферу, обменявшись мнениями и опытом.

Сегодня в программе AI-Sana участвует 106 высших учебных заведений. На первом этапе более 700 тысяч студентов получили сертификаты по основам искусственного интеллекта. На втором этапе более 100 тысяч студентов проходят обучение по направлению AI-предпринимательства. В рамках программы разработано более 515 решений на основе искусственного интеллекта и подготовлено свыше 22 тысяч технологических планов. Проекты сопровождают более 1,5 тысячи кураторов.

На выставке были представлены лучшие проекты, разработанные в рамках этой программы. Среди них — аналитическая платформа Prime360.AI для строительной отрасли, платформа Future Lab для программирования гуманоидного робота Unitree G1 и симулятор искусственного интеллекта, платформа AgroMindKZ для экологического мониторинга в Центральной Азии, а также проект SARDAR, который знакомит с историей, культурой и национальным наследием Казахстана с помощью современных игровых технологий. Кроме того, были представлены и другие перспективные разработки.

Также в рамках форума были подписаны меморандумы о сотрудничестве между Alpha Intelligence Capital и Astana IT University, а также между QazInnovations и Platonus. Документы направлены на развитие проектов в сфере искусственного интеллекта, интеграцию образования и технологического предпринимательства, а также поддержку перспективных разработок.

Выставка AI-Sana продемонстрировала возможности программы по преобразованию знаний студентов в сфере искусственного интеллекта в реальные проекты и созданию новых технологических решений.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.