В Министерстве транспорта обсудили развитие цифровых технологий и ИИ в транспортной сфере

Вице-министр транспорта встретился с председателем Департамента здравоохранения Абу-Даби, генеральным директором G42 International.

В Астане состоялась встреча вице-министра транспорта Дамира Кожахметова с председателем Департамента здравоохранения Абу-Даби, генеральным директором G42 International Мансуром Аль-Мансури. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере цифровизации транспорта, применения технологий искусственного интеллекта и реализации Национальной системы видеоконтроля.

Национальная система видеоконтроля представляет собой единую цифровую платформу для мониторинга транспортных потоков, автоматизации транспортного контроля и эффективного управления транспортной инфраструктурой.

В текущем году в Астане завершено пилотное тестирование системы, подтвердившее эффективность ее ключевых функций. В настоящее время Министерство транспорта проводит работу по масштабированию системы на республиканский уровень и дальнейшему внедрению технологий искусственного интеллекта в управление транспортной инфраструктурой.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в рамках ранее подписанного Соглашения о сотрудничестве в сфере цифровизации транспортной инфраструктуры.