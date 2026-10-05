Строительство ИИ-дата-центра, приход экосистемы Solana и другие сделки AI & Digital Bridge 2026

Подписанные на форуме документы охватывают широкий спектр направлений — от искусственного интеллекта, цифровых активов и вычислительной инфраструктуры до образования, цифрового здравоохранения и развития инновационных экосистем.

В Астане прошел международный технологический форум AI & Digital Bridge 2026. Он стал площадкой не только для обсуждения перспектив развития искусственного интеллекта и цифровых технологий в Казахстане, но и для заключения практических договоренностей между государственными структурами, технологическими компаниями, финансовыми организациями, университетами и международными партнерами.

На полях форума подписываются меморандумы и соглашения в сфере искусственного интеллекта, цифровых активов, цифровой инфраструктуры, образования, научных исследований, венчурного финансирования и поддержки стартапов. Документы предусматривают запуск совместных проектов, привлечение инвестиций, обмен технологиями и экспертизой, а также развитие международного сотрудничества. Подписания отражают переход от обсуждения перспектив искусственного интеллекта к реализации конкретных технологических и инвестиционных проектов — от строительства вычислительной инфраструктуры и подготовки AI-специалистов до развития цифровых финансов, Web3 и новых механизмов поддержки технологического бизнеса. На этом фоне соглашения, заключенные на площадке AI & Digital Bridge 2026, охватывают сразу несколько составляющих технологической экосистемы Казахстана — инфраструктуру, инвестиции, образование, цифровые финансы и международное технологическое сотрудничество.

Минцифры Казахстана и MultiBank Group подписали меморандум о сотрудничестве в сфере цифровых активов

На полях AI & Digital Bridge 2026 Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и MEX Group Worldwide Limited (MultiBank Group, ОАЭ) подписали меморандум о сотрудничестве в сфере цифровых активов и технологии распределенных реестров. Документ подписали вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Гиззат Байтурсынов и главный коммерческий директор MultiBank Group Марк Аспиналл. Стороны договорились взаимодействовать по нескольким направлениям: экспертная поддержка государственных органов при обсуждении регулирования цифровых активов, развитие рынка цифровых активов и технологии распределенных реестров, работа с МФЦА над региональным крипто-хабом, применение блокчейна в государственных услугах, а также реализация образовательных проектов для повышения финансовой и технологической грамотности граждан.

Кроме того, MultiBank Group планирует открыть в Казахстане региональный офис и создать новые рабочие места.

Компания со штаб-квартирой в Дубае работает под надзором более 18 регуляторов и обслуживает свыше 2 млн клиентов из более чем 100 стран. В рамках сотрудничества MultiBank Group планирует инвестировать в Казахстан от 30 до 40 млн долларов США, в том числе в открытие регионального офиса и развитие рынка цифровых активов.

«Казпочта» расширит сотрудничество в сфере цифровых активов и исламского финансирования

АО «Казпочта» подписало меморандум о взаимопонимании с компанией Abhibha Technologies Pte. Ltd. Документ предусматривает развитие долгосрочного сотрудничества в сфере цифровых активов и связанных технологий. Стороны планируют изучить возможности интеграции решений для доступа к цифровым активам в мобильное приложение «Казпочты», что может расширить доступ населения Казахстана к соответствующим сервисам. Также будут рассмотрены модели партнерства, механизмы реализации продуктов, требования законодательства и вопросы технической интеграции.

Кроме того, Евразийский банк развития и АО «Казпочта» заключили меморандум технического содействия по реализации пилотного проекта цифрового потребительского финансирования по правилам исламского финансирования для розничных клиентов компании.

Пять университетов объединились для подготовки кадров по модели «AI+X»

Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова, Казахский национальный женский педагогический университет, Казахский исследовательский университет искусственного интеллекта, Северо-Казахстанский университет имени Козыбаева и Восточно-Казахстанский технический университет имени Серикбаева объединились для создания Консорциума университетов, реализующих образовательные программы по модели подготовки кадров «AI+X». Инициатива направлена на развитие подготовки специалистов, способных применять инструменты искусственного интеллекта в различных профессиональных и отраслевых направлениях.

Университет Нархоз и CYBERPACK будут сотрудничать в сфере образования и технологий

НАО «Университет Нархоз» и ТОО «CYBERPACK» заключили меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает развитие научно-технического взаимодействия в сфере образования, поддержку исследовательской и проектной деятельности молодежи, выявление и развитие талантливых студентов, а также совместную организацию образовательных мероприятий.

Astana IT University и SOLANA SUPERTEAM KZ будут развивать Web3-образование

Astana IT University и Корпоративный фонд «SOLANA SUPERTEAM KZ» заключили меморандум о сотрудничестве в сфере блокчейн-технологий, Web3 и экосистемы Solana. Партнерство предусматривает развитие практических навыков студентов, подготовку кадров для цифровой экономики, проведение совместных образовательных программ, хакатонов и других инициатив в сфере технологического предпринимательства.

В Казахстане появится новый дата-центр

2 октября в рамках AI & Digital Bridge 2026 АО «Казахтелеком», ТОО «КТ-ТЕЛЕКОМ» и FireBird AI KZ LTD подписали соглашение о начале строительства дата-центра. Документ направлен на реализацию проекта по строительству современного дата-центра, развитие цифровой инфраструктуры, расширение вычислительных мощностей и создание условий для ускоренного внедрения технологий искусственного интеллекта и облачных сервисов в Казахстане.

Также АО «Казахтелеком», Общественное объединение «Международное общество «Казахский язык» и FireBird AI KZ LTD заключили меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие казахского языка в сфере технологий искусственного интеллекта. Его целью является развитие и продвижение казахского языка в сфере ИИ, а также изучение и реализация совместных технологических инициатив.

Alatau City Authority заключила меморандумы с финансовыми и технологическими компаниями

Специальная организация управления Alatau City Authority заключила отдельные меморандумы о сотрудничестве с АО «Казахстанская фондовая биржа», ТОО «Хуавей Текнолоджиз Казахстан», Bybit Limited / Bybit Kazakhstan, Binance Kazakhstan и АО «Банк Развития Казахстана».

Alatau City Authority является специальной организацией управления Alatau City, созданной в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О специальном правовом режиме города Алатау» и обеспечивающей реализацию государственной политики и развитие города как современного экономического и инвестиционного центра Евразии.

Соглашения направлены на развитие долгосрочного сотрудничества в сфере цифровых финансовых технологий, инноваций и реализации перспективных технологических проектов в Alatau City.

Казахстан и Грузия расширят сотрудничество в сфере цифрового правительства

АО «Национальные информационные технологии» и Агентство цифрового правительства Грузии подписали меморандум о взаимопонимании в сфере информационно-коммуникационных технологий. Стороны договорились обмениваться опытом в области электронного правительства и цифровой трансформации, реализовывать совместные проекты, а также оказывать экспертную и техническую поддержку.

QazInnovations и Ассоциация развития ИТ Башкортостана укрепят сотрудничество

АО «Национальное агентство по развитию инноваций «QazInnovations» и Ассоциация развития информационных технологий Республики Башкортостан подписали соглашение о сотрудничестве в сфере инноваций, цифровизации, технологического предпринимательства и коммерциализации технологий. Стороны намерены проводить совместные консультации и встречи, создавать рабочие группы, обмениваться информацией и лучшими практиками, а также разрабатывать совместные планы мероприятий для развития инновационных экосистем Казахстана и Башкортостана.

DOMiNO Ventures и Paidax заключили инвестиционное соглашение

DOMiNO Ventures из Узбекистана и брокер Paidax подписали меморандум о взаимопонимании. Документ направлен на развитие сотрудничества сторон в инвестиционной и технологической сферах.

Medhub Health AI Quality заключила соглашения в сфере цифрового здравоохранения

Некоммерческая организация Medhub Health AI Quality (HAQ) подписала меморандумы о взаимопонимании с ТОО «NeuroGuard AI» и независимым экспертом в области политики здравоохранения и цифрового здравоохранения Махмудом Адилем. Соглашения предусматривают развитие долгосрочного партнерства для создания клинических центров, готовых к проведению клинических исследований, привлечение международного опыта в регулировании обмена медицинскими данными, а также развитие политики и системы управления цифровым здравоохранением.

Подписанные на AI & Digital Bridge 2026 документы охватывают широкий спектр направлений — от искусственного интеллекта, цифровых активов и вычислительной инфраструктуры до образования, цифрового здравоохранения, международного технологического сотрудничества и развития инновационных экосистем.

Соглашения показывают практическую составляющую форума: наряду с обсуждением глобальной AI-повестки его площадка используется для запуска проектов, привлечения инвестиций и формирования партнерств между государством, бизнесом, университетами, инвесторами и международными технологическими компаниями.