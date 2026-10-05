Беспилотные автомобили в Алматы: определены полигон и маршруты испытаний

Автомобили с автоматизированным управлением смогут выезжать на дороги общего пользования по утвержденным маршрутам.

Постановлением акимата города Алматы определены испытательный полигон и маршруты на дорогах общего пользования для пилотного проекта по внедрению автотранспортных средств с условной и высокой автоматизацией управления. Постановление будет введено в действие с 12 октября 2026 года, по истечении 10 календарных дней после первого официального опубликования 1 октября, передает Uchet.kz.

Испытательный полигон для пилотного проекта разместят в Алмалинском районе. Помимо полигона, автомобили с автоматизированным управлением смогут выезжать на дороги общего пользования по утвержденным маршрутам.

Перечень маршрутов включает 122 позиции. В него вошли крупные магистрали города, в том числе проспекты Абая, Аль-Фараби, Достык, Назарбаева, Райымбека, Сейфуллина, Абылай хана и Жибек Жолы, а также улицы Толе би, Кабанбай батыра, Сатпаева и Тимирязева. Для большинства улиц в перечне указаны конкретные участки, например проспект Абая от улицы Манаса до улицы Бегалина.

В перечень включены и участки за пределами центра города. Это Восточная объездная дорога, Кульджинский тракт, проспект Суюнбая от улицы Хмельницкого до проспекта Райымбека, а также улица Майлина от привокзальной площади аэропорта до улицы Хмельницкого.

Акимат принял постановление в соответствии с Постановлением правительства от 20 апреля 2026 года № 300дсп и пунктом 4 Правил реализации пилотного проекта по внедрению автотранспортных средств с условной и высокой автоматизацией управления. Правила утверждены совместным приказом министра искусственного интеллекта и цифрового развития, исполняющего обязанности министра транспорта и министра внутренних дел. Постановление акимата согласовано с Министерством транспорта, МВД и Службой государственной охраны.

Пилотный проект рассчитан на три года и проходит в Астане, Алматы и городе Косшы Акмолинской области.

В законодательстве используется термин «автотранспортные средства с условной и высокой автоматизацией управления». Беспилотными в полном смысле можно назвать только автомобили с высокой автоматизацией.

Согласно правилам, в автомобиле с условной автоматизацией управления должен находиться человек, готовый в любой момент взять управление на себя. Автомобиль с высокой автоматизацией допускается эксплуатировать без водителя в салоне, если его движение дистанционно сопровождает удаленный оператор.

Такие автомобили должны быть оснащены регистраторами данных, системами видеонаблюдения, средствами аварийного отключения автоматизированного управления и маркировкой «Автономное управление». Правила также определяют порядок оказания услуг такси и нерегулярных пассажирских перевозок на автономном транспорте и требования к страхованию ответственности субъектов пилотного проекта.