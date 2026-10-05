Касым-Жомарт Токаев выступил на международном форуме AI & Digital Bridge-2026

Казахстан последовательно создает условия для трансформации в полностью цифровое государство.

Обращаясь к участникам мероприятия, Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодня AI & Digital Bridge стал авторитетной и широко известной площадкой в Евразии.

«Форум собрал на своей площадке опытных специалистов, вносящих значительный вклад в технологическое развитие мира. Здесь рождаются инновационные идеи, налаживаются деловые контакты, запускаются реальные проекты. Поэтому не будет преувеличением сказать, что AI & Digital Bridge — 2026 — это уникальная платформа, объединившая новаторски мыслящих, креативных и интеллектуальных людей», — сказал Глава государства.

Президент подчеркнул исключительную важность развития новых технологий, ставших неотъемлемой реальностью стремительно меняющейся эпохи.

«Мы все являемся свидетелями того, как технологии искусственного интеллекта кардинально преобразуют промышленность, финансы, образование, науку, государственное управление и образ жизни людей. С учетом этого повестка AI & Digital Bridge ежегодно обновляется: появляются новые актуальные темы, расширяется круг участников. Наряду с темой цифровизации на форуме также проходят дискуссии по вопросам вычислительной инфраструктуры, больших языковых моделей, робототехники. Особое внимание уделяется законодательному регулированию и обеспечению безопасности в сфере науки и технологий. Таким образом, AI & Digital Bridge эффективно служит золотым мостом для международных контактов в области новых технологий», — сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства заявил о необходимости проявить высочайшую ответственность и добросовестность в отношении искусственного интеллекта.

«Хочу отметить недавнее подписание по инициативе Президента Дональда Трампа ведущими американскими технологическими компаниями Соглашения о суперинтеллекте. Полагаю, что этот подход будет рассматриваться всеми заинтересованными странами как модель, которую можно было бы после тщательного обсуждения принять на глобальном уровне», — сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан последовательно создает условия для трансформации в полностью цифровое государство. В этой связи он рассказал участникам о системных шагах и достижениях нашей страны.

«В прошлом году объем казахстанского экспорта IT-услуг превысил 1 млрд долларов. Нашими цифровыми решениями пользуются в более чем 100 странах мира. Все эти успехи отражают искреннее стремление Казахстана способствовать прогрессу во имя процветания нашей страны и всего мира. Тем не менее, в сфере передовых технологий нельзя останавливаться на достигнутом. Если мы стремимся сформировать мощный технологический фундамент нашей страны, то должны оказывать реальную поддержку инновационным стартап-компаниям и реализовывать передовые проекты», — полагает Глава государства.

В данном контексте Президент считает важным сформировать перечень индустриальных AI-задач, в основе которых должны быть реальные запросы экономики. Касым-Жомарт Токаев также предложил на основе этого перечня запустить AI Challenge с привлечением казахстанских и зарубежных команд. Лучшие проекты, доказавшие свою эффективность, будут внедряться в производство.

Отдельно Глава государства остановился на вопросах регулирования искусственного интеллекта. Он напомнил, что в Казахстане уже сформирован базовый правовой каркас цифровой трансформации, включая Закон «Об искусственном интеллекте» и Цифровой кодекс. При этом, по словам Президента, необходимо обеспечить точно выверенный институциональный баланс и риск-ориентированный подход.

«Нельзя зарегулировать эту сферу до такой степени, чтобы перспективные команды, разработки и капитал стали уходить в другие юрисдикции. Необходимо следовать простому принципу: там, где затрагиваются безопасность, права и жизненно важные интересы граждан — требования должны быть строгими, но не чрезмерно», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Особое внимание Глава государства уделил человеческому капиталу. По его словам, современные дата-центры и передовые технологии сами по себе не гарантируют получение нужного результата, а технологический прорыв невозможен без ученых, инженеров, предпринимателей.

«Поэтому мы должны сформировать национальную научно-инженерную школу, которая будет готовить образованных, квалифицированных и новаторски мыслящих специалистов. В этой связи особая задача возлагается на недавно открывшийся Qazaq AI Research University. Это учебное заведение наряду с обучением должно проводить научные исследования, отвечающие запросам производства и экономики. Для достижения этой цели внедряется модель AI+X, предназначенная для применения искусственного интеллекта в конкретных отраслях. Ее возможности следует эффективно использовать в промышленности, энергетике, медицине, финансовой сфере и системе государственного управления. В целом, нам нужны сильные, действительно квалифицированные специалисты, способные создавать готовые продукты и новые технологии. Здесь следует учесть один важный аспект. Искусственный интеллект — это не замена интеллектуальных способностей человека, а лишь вспомогательный инструмент в процессе учебы и познания. Чем стремительнее развиваются технологии, тем более актуальными становятся стремление к знаниям, критическое мышление, способность принимать решения и чувство ответственности», — убежден Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность формирования культуры ответственного использования искусственного интеллекта.

«Ни одна страна не сможет в полной мере раскрыть потенциал искусственного интеллекта в одиночку. Нам необходимы международный обмен знаниями, совместные исследования, инвестиции, технологическое сотрудничество и поддержка талантов. Казахстан последовательно выступает за мирное, безопасное и ответственное применение искусственного интеллекта. Наша позиция остается неизменной: технологии должны служить человеку и выступать катализатором прогресса. Искусственный интеллект не должен создавать новые разделительные линии. Технологические барьеры лишь будут увеличивать разрыв между государствами и замедлять наше развитие. Именно поэтому сохранение открытых каналов научно-технологического сотрудничества сегодня как никогда важно. Наш подход к международному сотрудничеству основывается на уважении национальных интересов и принципе мирного использования технологий», — отметил Глава государства.

Президент считает, что по мере расширения возможностей искусственного интеллекта возрастают и связанные с ним риски.

«Кибербезопасность, защита данных, достоверность информации, прозрачность алгоритмов и ответственность за принимаемые решения — все эти вопросы требуют своевременного реагирования. Искусственный интеллект уже признан мощным инструментом. В этом вопросе у нас нет разногласий. Но в конечном счете все зависит от человека, который им пользуется. По сути, искусственный интеллект можно назвать мощным инструментом и даже оружием современности. Поэтому принесет ли он мировому развитию пользу или вред, в первую очередь зависит от самого человечества», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Далее в выступлении было отмечено, что искусственный интеллект открывает перед молодежью широкие перспективы для получения качественного образования и всестороннего развития.

«Важно, чтобы наши молодые соотечественники эффективно использовали эти возможности и формировались как образованные личности, свободно применяющие искусственный интеллект и обладающие критическим мышлением», — подчеркнул Президент.

В завершение Глава государства заявил, что Казахстан заложил прочную основу для новой технологической экономики.

«Главная задача Года цифровизации и искусственного интеллекта — превратить достигнутый прогресс в ощутимые для каждого гражданина результаты и сделать его необратимым. Казахстан имеет все необходимые предпосылки, чтобы занять достойное место в новой технологической эпохе. Наш успех будет зависеть от глубоких знаний, смелых решений, прагматичного подхода и ответственных действий. Уверен, что AI & Digital Bridge объединит таланты и идеи, углубит международное сотрудничество и будет способствовать запуску амбициозных проектов», — подытожил Касым-Жомарт Токаев.

На пленарном заседании технологического форума также выступили председатель и генеральный директор General Atlantic Уильям Форд, вице-президент NVIDIA Рев Лебаредян, основатель Network School Баладжи Шринивасан, основатель OneWeb, E-Space Грег Уайлер.