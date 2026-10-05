Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора Sinovation Ventures и 01.ai

Ли Кай-Фу рассказал о ключевых параметрах проекта по внедрению искусственного интеллекта в малокомплектных школах РК.

Президент отметил значимость экспертного вклада Ли Кай-Фу в формирование подходов Казахстана к развитию искусственного интеллекта и цифровой трансформации. Касым-Жомарт Токаев сообщил, что правительство приступило к реализации проекта по внедрению искусственного интеллекта https://profit.kz/tags/ai/ в систему среднего образования, опираясь на рекомендации Ли Кай-Фу и передовой международный опыт.

В свою очередь Ли Кай-Фу рассказал о ключевых параметрах проекта по внедрению искусственного интеллекта в малокомплектных школах. На первом этапе, с сентября 2026 года, пилотный проект реализуется в 10 школах. В январе 2027 года планируется расширить его до 60 школ, а в апреле следующего года – до 500.

Президент подчеркнул, что при реализации проекта важно обеспечить его последовательное масштабирование и получить практический эффект для повышения качества образования. Возможности, связанные с искусственным интеллектом, должны быть в равной степени доступны как в городах, так и в сельской местности. В этом контексте Глава государства обратил внимание на перспективы, которые открывает применение ИИ в качестве одного из инструментов развития предпринимательства.

В ходе встречи Касым-Жомарту Токаеву также был представлен ряд инициатив в сфере искусственного интеллекта и цифровой трансформации.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.