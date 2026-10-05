Налоги маркетплейсов в Казахстане выросли почти в 10 раз за четыре года

Абсолютным лидером по объему налоговых отчислений среди маркетплейсов стал Kaspi.kz.

Рынок маркетплейсов в РК продолжает динамично расти, оставаясь одним из ключевых драйверов развития электронной коммерции в стране. Одновременно площадки становятся важным фактором развития малого и среднего бизнеса — о влиянии маркетплейсов на предпринимательский сектор мы уже писали ранее. Показательный пример масштабов роста рынка — динамика налоговых отчислений маркетплейсов в бюджет РК. Для анализа были отобраны девять маркетплейсов, которые пользуются широкой популярностью среди граждан, включая зарубежные площадки, имеющие представительства в Казахстане, передает Ranking.kz.

При формировании выборки учитывались бизнес-модель и роль площадки на рынке электронной коммерции страны. В список вошли сервисы, работающие по классической модели маркетплейса: они объединяют большое количество продавцов на одной платформе и предоставляют покупателям широкий ассортимент товаров и услуг.

По итогам 2025-го, согласно утвержденным и обновленным данным, выбранные маркетплейсы перечислили в бюджет Казахстана 356 млрд тг — на 11,5% больше, чем годом ранее.

Еще более заметной становится динамика на длинном горизонте. По сравнению с 2021 годом объем налоговых отчислений маркетплейсов увеличился сразу в 9,6 раза. Таким образом, за четыре года показатель вырос почти десятикратно, что отражает существенное расширение масштабов деятельности маркетплейсов и их растущую роль в экономике страны.

Важно отметить: при столь динамичном росте налоговых отчислений основная их часть приходится на несколько крупнейших участников рынка.

Абсолютным лидером по объему налоговых отчислений среди маркетплейсов стал Kaspi.kz. В 2025-м связанные с площадкой компании перечислили в бюджет более 138 млрд тг — на 3,5% больше, чем годом ранее. При этом по сравнению с 2021-м сумма выросла почти в 8 раз.

В расчет были включены ТОО «Kaspi Магазин», ТОО «Kaspi Travel», АО «Колеса» и ТОО «Magnum E-commerce Kazakhstan». С таким объемом налоговых отчислений Kaspi.kz входит в число крупнейших налогоплательщиков Казахстана. Более того, компания занимает первое место не только среди маркетплейсов, но и в целом среди компаний торгового сектора страны без учета горнодобывающей отрасли — об этом мы также писали ранее.

Такие масштабы налоговых поступлений отражают значимость крупнейшей площадки для рынка электронной коммерции и ее вклад в формирование бюджетных доходов на уровне как отрасли, так и экономики в целом.

На втором и третьем местах расположились российские маркетплейсы, имеющие официальные представительства в Казахстане. Вторую позицию занял Wildberries (ТОО «ИМВБКЗ»), чьи налоговые отчисления в бюджет РК в 2025 году составили почти 58 млрд тг. На третьей строчке оказался Ozon (ТОО «ОЗОН Маркетплейс Казахстан»): почти 15 млрд тг.

Замкнули топ-5 OLX (более 3 млрд тг) и Forte Market (1,4 млрд тг).

В обзор также вошли Flip.kz, Teez, Halyk Market и Satu.kz. В совокупности на них пришлось менее 1% налоговых отчислений всех рассмотренных компаний.

Таким образом, налоговая статистика показывает, что роль маркетплейсов в экономике Казахстана выходит далеко за рамки развития онлайн-торговли. Крупнейшие площадки становятся заметными участниками налоговой системы страны, одновременно поддерживая рост электронной коммерции и создавая дополнительные возможности для малого и среднего бизнеса.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.