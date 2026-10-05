Домены в зоне .ru вне зоны доступа?

Обязательная идентификация в Рунете оставила казахстанские компании без легальных прав на домены.

Для регистрации, продления и передачи прав на домен в зонах.RU и.РФ теперь требуется обязательная идентификация владельца через систему «Госуслуги» (ЕСИА). Разбираемся, чем это грозит казахстанскому бизнесу.

С 1 сентября 2026 года вступили в силу новые требования к администрированию доменных имен в российских национальных зонах.RU, .РФ и.SU. Теперь для регистрации, продления и передачи прав на домен требуется обязательная идентификация владельца через систему «Госуслуги» (ЕСИА). Это требование введено как мера безопасности, которая должна исключить регистрацию доменов на подставных лиц, усложнить их использование в фишинге и защитить владельцев от несанкционированной смены администратора.

Однако для казахстанского бизнеса, исторически тесно интегрированного с рунетом, эти изменения создают немалые сложности. По данным Координационного центра доменов.RU/.РФ, на сегодняшний день физические и юридические лица из Казахстана зарегистрировали 8 129 доменных имен в зоне.RU и 694 имени — в зоне.РФ.

Барьер верификации для нерезидентов

Граждане Казахстана и бизнес, владеющие доменами.RU и.РФ, сохранят ранее зарегистрированные домены до конца их текущего срока действия, однако продлить аренду имени без ЕСИА теперь будет невозможно. Новые правила касаются абсолютно всех владельцев доменов.

Официальную позицию регулятора относительно сути нововведений Profit.kz предоставили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации: «С 1 сентября 2026 года регистрация, продление и передача права администрирования доменов в.RU, .РФ и.SU возможны только после идентификации администратора через Госуслуги (ЕСИА). Обязательная идентификация — это мера безопасности. Она защищает владельцев доменов от несанкционированной смены администратора, исключает регистрацию доменов на подставное лицо, усложняет использование национальных доменов в фишинге и мошеннических схемах. Уже зарегистрированные ранее домены останутся за владельцами до конца текущего срока, но продлить их без ЕСИА не получится. Требования касаются всех — юрлиц, ИП и физлиц независимо от гражданства. Понадобится подтвержденная учетная запись Госуслуг. Ограничений в ее создании для иностранных граждан нет, но им, так же, как и гражданам России, понадобится получить СНИЛС и подтвердить личность. Если такой возможности нет, они могут передать право администрирования уполномоченному лицу с российским присутствием либо рассмотреть другой домен верхнего уровня».

Получается, что технически иностранные граждане не ограничены в создании учетной записи на «Госуслугах» в РФ, однако учитывая, что для этого необходимо получить СНИЛС и физически подтвердить свою личность, у большинства владельцев доменов это вызовет серьезные затруднения.

Если у казахстанской компании имеется аккредитованный филиал или представительство на территории России, она сможет завести профиль в ЕСИА и пройти обязательную идентификацию. В противном случае Минцифры РФ предлагает передать права на домен уполномоченному лицу с российским присутствием либо рассмотреть переход в другую доменную зону.

Директор Координационного центра доменов.RU/.РФ Андрей Воробьев пояснил детали закона, а также рассказал о решении ввести адаптационный период для казахстанских компаний.

«Новые правила регистрации доменных имен в российских национальных зонах переводят администрирование доменов в режим регулярного подтверждения личности: независимо от гражданства администратора, право на администрирование домена сохраняется только при ежегодной идентификации через ЕСИА. Поэтому если после завершения срока регистрации домена и 30-дневного периода преимущественного продления администратор не пройдет идентификацию, регистрация домена будет аннулирована, а его делегирование — прекращено, — говорит Андрей Воробьев. — После этого домен становится доступен для регистрации любому заявителю на равных условиях. Специального приоритета для прежнего администратора опубликованные правила не предусматривают. Однако у казахстанских компаний будет дополнительное время для подготовки: решением общего собрания учредителей Координационного центра доменов.RU/.РФ была утверждена новая редакция Соглашения об аккредитации, которая вступила в силу 10 сентября 2026 года. Решение принято для обеспечения непрерывности обслуживания доменных имен после вступления в силу с 1 сентября 2026 года Федерального закона № 569-ФЗ от 29 декабря 2025 года. Новая редакция предусматривает, что заключенные с действующими регистраторами соглашения об аккредитации прекращают свое действие либо с даты включения регистратора в перечни юридических лиц, осуществляющих регистрацию доменных имен в доменах верхнего уровня.RU и/или.РФ, либо с 18 января 2027 года — в зависимости от того, какое из указанных событий наступит ранее. Это позволит действующим регистраторам продолжать принимать к рассмотрению и исполнять заявки администраторов доменных имен в период выполнения действий, необходимых для включения в перечни регистраторов доменных имен».

Павел Гусев, генеральный директор и учредитель учреждения «Казахский центр сетевой информации» (KazNIC), администратора национальной доменной зоны.kz., предоставил нам свои комментарии касательно сложившейся ситуации и обозначил позицию KazNIC:

«Изменения требований к регистрации и продлению доменных имен в зонах.RU, .РФ и.SU, безусловно, могут затронуть казахстанские компании, которые используют российские домены как для основных интернет-ресурсов, так и исключительно для защиты своих торговых марок и наименований. Для иностранных владельцев, не имеющих возможности пройти идентификацию, существующее доменное имя сохраняется до окончания оплаченного срока регистрации, однако его последующее продление становится невозможным. После окончания срока регистрации, периода преимущественного продления и последующего аннулирования регистрации такое доменное имя в общем порядке может стать доступным для регистрации другим лицом. Поэтому казахстанским компаниям, использующим домены.RU, .РФ или.SU для защиты бренда, целесообразно заранее оценить риски и определить дальнейшую стратегию использования таких имен.

В целом усиление требований к идентификации владельцев доменных имен представляется закономерным направлением развития национальных доменных пространств. Современная международная обстановка, рост числа случаев фишинга, мошенничества, распространения вредоносного программного обеспечения и другие вызовы информационной безопасности объективно требуют повышения достоверности сведений об участниках цифровой инфраструктуры. В Казахстане обязательная идентификация владельцев доменных имен посредством государственных систем в настоящее время не применяется: механизм верификации регистрационных данных, реализованный KazNIC, является добровольным. Вместе с тем нельзя исключать, что по мере развития законодательства вопросы дополнительной идентификации владельцев интернет-ресурсов и доменных имен в той или иной форме могут получить дальнейшее нормативное регулирование».

Угроза защитным портфелям и скрытые технические риски

Серьезную озабоченность у казахстанских компаний вызывает судьба доменов, зарегистрированных в защитных целях — для предотвращения тайпсквоттинга и фишинга. Отдельной защиты от перехвата для таких «спящих» адресов не предусмотрено. Если по завершении срока регистрации и дополнительного 30-дневного периода преимущественного продления администратор не пройдет идентификацию, регистрация домена аннулируется. За то время, пока компания будет пытаться вернуть утраченный актив через споры о товарных знаках, злоумышленники могут успеть разместить на домене фишинговую страницу или начать рассылку вредоносных писем от имени известного бренда (BEC-атаки).

Кроме того, бизнес рискует столкнуться и с обнулением SEO-трафика, т. к. редиректы падают при аннулировании домена, и сбоями в мобильных приложениях или API, если их эндпоинты привязаны к российским доменным зонам.

Директор Hoster.KZ Денис Сухачев детально рассказал о практических реалиях, с которыми столкнутся владельцы казахстанских сайтов.

«Пока мы сами получаем большую часть информации от российских регистраторов. Как все это будет работать на практике, до конца еще не понятно. Сейчас известно главное: без идентификации через „Госуслуги“ владелец не сможет зарегистрировать новый домен, продлить существующий, поменять DNS-серверы или администратора. При этом отдельной защиты для доменов, зарегистрированных на всякий случай (например, от тайпсквоттинга или фишинга) мы пока не видим. Если домен не продлить, он пройдет обычную процедуру удаления и в итоге, скорее всего, снова попадет в открытую регистрацию. То есть, теоретически, его действительно сможет забрать кто угодно. Поэтому лучшая защита здесь — просто не допускать освобождения ценного домена. Товарный знак, конечно, поможет в случае спора, но это уже попытка вернуть то, что было потеряно. А за это время на домене могут разместить рекламу, фишинговую страницу или начать отправлять почту от имени компании. Клиентам мы советуем не ждать окончания срока регистрации. Нужно посмотреть, какие российские домены действительно используются, а какие были куплены просто „на всякий случай“. Если на домене работает сайт, почта или другие важные сервисы, вариантов немного: проходить идентификацию, подключать доверенного администратора либо заранее переносить все на другой домен. Причем перенос лучше сделать, пока старый адрес еще работает: настроить переадресацию, перенести почту и предупредить клиентов», — говорит глава Hoster.KZ.

Представители другого крупного казахстанского регистратора — «Интернет-компании PS» — от комментариев воздержались, однако регистратор разослал своим клиентам инструкции для администраторов доменов:

— Резидентам РФ — физическим лицам и ИП — необходимо самостоятельно зарегистрироваться на Госуслугах и подтвердить учетную запись.

— Резидентам РФ — юридическим лицам — необходимо создать учетную запись организации и при необходимости добавить сотрудника.

— Нерезиденты РФ — физические лица — также могут зарегистрироваться на Госуслугах. Для прохождения идентификации потребуется СНИЛС. Для его получения необходимо физически посетить отделение СФР или МФЦ.

— Нерезиденты РФ — ИП и юридические лица — на текущий момент не могут зарегистрироваться на Госуслугах самостоятельно. Возможное решение — передать домен физическому или юридическому лицу, прошедшему идентификацию.

«Мы обсудили предстоящие изменения с крупными регистраторами стран СНГ. На текущий момент требование об идентификации уже закреплено в российском законодательстве, однако порядок его практического применения пока остается не до конца определенным. До получения дополнительных разъяснений мы решили временно приостановить регистрацию новых доменов.RU, .РФ и.SU. Мы будем следить за развитием вопроса и при появлении полезной информации сообщим дополнительно», — говорится в рассылке PS Cloud Services.

Цена «доверенного администрирования»

В попытке удержать нерезидентов российские регистраторы предлагают схему «доверенного администратора» — домен формально регистрируется на российскую компанию, а казахстанский клиент управляет им на основе договора. Услуга является платной и обойдется ориентировочно в 14 500 рублей (около 80 000 тенге) в год за один домен, при этом счета выставляются в рублях.

В связи с этим ожидается, что казахстанские владельцы массово откажутся от продления части неиспользуемых адресов. Казахстанские регистраторы уже реагируют на ситуацию. Так, Hoster.KZ перевел все операции с российскими доменами в ручной режим и отключил автоматическую регистрацию и продление, поскольку не может проходить идентификацию вместо своих клиентов.

Помимо финансовой нагрузки стоит отметить еще один серьезный риск — казахстанское юрлицо не получает никаких формальных гарантий при оформлении своего доменного имени на стороннюю компанию в РФ, и защитить права на бренд в случае возникновения споров не получится.

О правовых рисках номинального владения высказался Денис Сухачев: «С „доверенным администратором“ тоже все неоднозначно. По сути, это решение, которое придумали, чтобы нерезиденты не потеряли свои домены. Формально домен оформляется на российскую компанию, а клиент управляет им по договору. REG.RU заявляет, что клиент сохраняет контроль и все действия с доменом выполняются только по его распоряжению. Но для казахстанской компании это все равно дополнительный риск: домен зарегистрирован уже не напрямую на нее, а на третье лицо. Поэтому договор нужно читать очень внимательно, особенно — условия передачи домена, прекращения услуги и разрешения возможных споров. Есть и вопрос цены. Для наших клиентов услуга доверенного администратора стоит дополнительно 14 500 рублей в год за каждый домен — это примерно 80 000 тенге. Плюс счета придется оплачивать в российских рублях. Если на домене работает сайт или корпоративная почта, такие расходы еще можно объяснить. Но если компания держит десять или двадцать доменов только для защиты бренда, сумма получается уже совсем другой. Поэтому мы ожидаем, что часть таких доменов казахстанские владельцы просто не станут продлевать. Точных данных о том, сколько российских доменов зарегистрировано на владельцев из Казахстана, у нас нет. Но по своим клиентам мы видим понятный тренд: интерес к зонам.RU и.РФ снижается еще с 2022 года. Новых регистраций становится меньше. А сейчас снижение, скорее всего, ускорится».

Эту позицию разделяет руководитель KazNIC Павел Гусев: «Что касается различных схем номинального владения доменным именем через третьих лиц, мы бы рекомендовали относиться к ним с осторожностью. С точки зрения управления критически важным цифровым активом предпочтительна ситуация, когда доменное имя зарегистрировано непосредственно на компанию или иного фактического владельца. Передача административного контроля третьему лицу создает дополнительные организационные и юридические риски, которые необходимо оценивать в каждом конкретном случае».

Что о рисках говорят эксперты — технические специалисты, бухгалтера, юристы?

Если рассматривать проблему с точки зрения инфраструктуры, корпоративного права РК, кибербезопасности и реальной практики бизнеса, то картина рисков оказывается весьма широкой. Помимо очевидной угрозы потери защитных доменов возникают системные уязвимости, которые затрагивают бухгалтерский учет, почтовую безопасность, и даже цепочки поставок и комплаенс.

Карта рисков:

Информационная безопасность и почтовый спуфинг

— Защитные домены часто не имеют активного сайта, но на них не настроены строгие политики. Если нерезидент теряет контроль над «спящим» доменом (например, company-bank.ru при основном company-bank.kz), злоумышленники не просто поднимают фишинговый сайт, но и настраивают почтовые MX-серверы. Это открывает возможность для целевых BEC-атак (Business Email Compromise) — рассылки поддельных счетов и писем контрагентам и клиентам в Казахстане от имени руководства компании. Пользователь визуально не отличает доменную зону в поле «От кого».

Угроза автоматизированного перехвата (Drop-catching)

— В зонах.RU и.РФ существует развитая индустрия ботов-перехватчиков (бэк-ордеры). Как только наступает дата автоматического удаления из-за отсутствия ЕСИА-идентификации, домен мгновенно выкупается киберсквоттерами или сетями дорвеев. Выкупить его обратно казахстанскому бренду без суда по интеллектуальным правам в юрисдикции РФ будет практически невозможно, а судиться нерезиденту в текущих реалиях — долгий и затратный процесс.

Технический долг и инфраструктурная связанность

— Технические сервисы и API. Исторически сложилось, что домены в зоне.RU зачастую привязаны к внутренним сервисам казахстанских компаний (сертификаты SSL/TLS, dev-стенды, поддомены для обмена данными с партнерами, корпоративные трекеры). Блокировка продления ломает интеграционные цепочки.

— Редиректы. Настройка перенаправления с. RU на.KZ требует поддержания домена в активном состоянии. Нельзя сделать редирект с домена, который не продлен.

Правовые и бухгалтерские ловушки сервиса «Доверенный администратор»

— Утрата нематериального актива. Если домен числится на балансе казахстанского ТОО/АО как НМА, прямая передача прав российскому регистратору/номиналу юридически означает выбытие актива или безвозмездную передачу, что создает налоговые и аудиторские коллизии.

— ВЭД и валютный контроль. Оплата услуг номинального держателя классифицируется как импорт IT-услуг. Это требует оформления внешнеторговых контрактов, актов выполненных работ и уплаты КПН у источника выплаты/НДС за нерезидента в Казахстане. При портфеле в 20-50 доменов финансовая и операционная нагрузка на бухгалтерию возрастает кратно.

— Субсидиарная ответственность и контентные споры. Если на номинально оформленный домен поступит жалоба (например, по авторским правам или претензиям госорганов РФ), регистратор может в одностороннем порядке отключить делегирование без согласования с реальным бенефициаром в РК.

Миграция в.KZ — нюансы

На фоне этих сложностей логичным шагом выглядит переезд в национальную доменную зону. По информации KazNIC, инфраструктура доменов.KZ и.ҚАЗ, насчитывающая сейчас порядка 192 тысяч имен, имеет значительный запас надежности и технически готова к многократному увеличению нагрузки.

«KazNIC не располагает данными о количестве доменных имен.RU и.РФ, зарегистрированных на физических и юридических лиц из Казахстана. Эти сведения относятся к реестрам соответствующих доменных зон и их операторам. Со своей стороны можем отметить, что инфраструктура национальных доменов Казахстана.KZ и.ҚАЗ имеет значительный запас производительности и надежности и технически готова к многократному увеличению существующей нагрузки. В настоящее время в Реестре насчитывается порядка 192 тысяч доменных имен. Регистратура готова обеспечивать обслуживание существенно большего количества доменов, поэтому каких-либо инфраструктурных ограничений для компаний и граждан, желающих использовать национальное доменное пространство Казахстана, мы не видим. При этом необходимо учитывать особенность национального регулирования: интернет-ресурс, использующий доменное имя.KZ или.ҚАЗ, должен размещаться на аппаратно-программном комплексе, физически расположенном на территории Республики Казахстан. Поэтому при переносе действующего интернет-ресурса в национальную доменную зону этот фактор необходимо учитывать при выборе хостинга и построении инфраструктуры. Дополнительным преимуществом национальной доменной зоны является возможность верификации сведений о владельце доменного имени. KazNIC предоставляет механизм подтверждения регистрационных данных с использованием электронной цифровой подписи. Такая верификация в настоящее время является добровольной и, в частности, позволяет владельцу подтвердить свою идентичность в справочной информации WHOIS. Кроме того, зона.KZ использует технологию DNSSEC — цифровую подпись данных DNS. Владельцы доменных имен могут использовать DNSSEC для криптографической проверки подлинности DNS-ответов и дополнительной защиты от подмены данных DNS. Это является еще одним инструментом построения защищенной инфраструктуры интернет-ресурса», — комментирует Павел Гусев.

Чтобы минимизировать финансовые и репутационные потери, эксперты рекомендуют казахстанским компаниям предпринять следующие шаги:

— Провести полный аудит доменного портфеля, проверив сроки действия адресов, текущих администраторов и их возможности по прохождению верификации в ЕСИА.

— Если домен используется для основного ресурса или почты, но подтвердить личность невозможно, следует заранее зарегистрировать аналогичное имя в зоне.KZ или.ҚАЗ.

— Перенос всех сервисов, настройку переадресации и информирование клиентов необходимо завершить до окончания срока действия старого адреса, пока он еще функционирует.

— При отказе от защитных доменов важно четко понимать риски: после освобождения имени его может зарегистрировать постороннее лицо для использования в неправомерных целях.

— К схемам номинального владения доменными именами следует относиться с осторожностью и внимательно оценивать юридические риски.