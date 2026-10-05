АО «НИТ» и Digital Governance Agency подписали меморандум о сотрудничестве

Документ направлен на развитие взаимодействия, обмен опытом и передовыми практиками, а также реализацию совместных инициатив в области цифрового развития.

В рамках международного технологического форума AI & Digital Bridge 2026 АО «Национальные информационные технологии» и LEPL Digital Governance Agency Грузии подписали меморандум о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий. В рамках меморандума стороны планируют развивать сотрудничество по направлениям, связанным с цифровыми государственными услугами и технологическими решениями. Особое внимание будет уделено обмену опытом в сфере ускорения цифровой трансформации государственных услуг, в том числе посредством эффективного взаимодействия государства и бизнеса.

Кроме того, стороны будут рассматривать возможности реализации совместных инициатив и проектов, направленных на развитие цифровых сервисов, технологических решений и расширение профессионального взаимодействия между организациями.

Основы для подписания меморандума были заложены в ходе Всемирного форума ООН по государственным услугам, где состоялась двусторонняя встреча между председателем LEPL Digital Governance Agency Сандро Цирекидзе и Коняшкиным Р. А., первым вице-министром искусственного интеллекта и цифрового развития РК. В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления сотрудничества в сфере цифровой трансформации.

«Подписание документа в рамках AI & Digital Bridge 2026 стало продолжением международного диалога и еще одним шагом в развитии сотрудничества между Казахстаном и Грузией в сфере информационных технологий. Для АО „НИТ“ международное взаимодействие позволяет обмениваться практическим опытом и подходами к развитию электронного правительства, цифровых сервисов и современных технологических решений», — отметил и. о. председателя правления АО «НИТ» Шынгыс Оразалимов.

Сотрудничество с грузинской стороной создаст дополнительные возможности для обмена знаниями и лучшими практиками, а также обсуждения совместных инициатив в области цифровой трансформации государственного сектора.

Подписание меморандума является важным шагом в укреплении институционального партнерства между Казахстаном и Грузией и расширении взаимодействия в сфере информационных технологий и цифрового развития.

Напомним, что AI & Digital Bridge 2026 проходит 1–3 октября в МВЦ «EXPO» в Астане и становится центральным международным событием AI MONTH. Форум проводится в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта в Казахстане.