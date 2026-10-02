Зарядные станции для электромобилей будут проходить обязательную поверку в РК

Новые правила вводит Минторг с декабря 2026 года.

С 1 декабря 2026 года электрозарядные станции Казахстана будут проходить обязательную поверку, сообщило Минторговли и интеграции, передает Sputnik.

«Измерения, осуществляемые при зарядке электромобилей, будут относиться к сфере государственного регулирования, а применяемые для этого средства измерений — подлежать обязательной поверке. Соответствующие требования предусмотрены приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 25 сентября 2026 года № 272-НК «Об утверждении перечня измерений, относящихся к государственному регулированию», — отмечает ведомство.

Главная цель — обеспечение достоверности расчетов при зарядке электромобилей и защита интересов потребителей, подчеркнул Минторг.

«Сегодня стоимость зарядки электромобиля напрямую зависит от объема отпущенной электроэнергии. Поэтому важно, чтобы оборудование, на основании показаний которого производится расчет с потребителем, обеспечивало необходимую точность измерений. С введением новых требований средства измерений, используемые на электрозарядных станциях для учета отпущенной электроэнергии, должны будут соответствовать установленным метрологическим требованиям и своевременно проходить поверку», — пояснили в министерстве.

К тому же потребитель получает дополнительную гарантию того, что оплачивает именно тот объем электроэнергии, который фактически был отпущен при зарядке автомобиля.

«Для владельцев и операторов электрозарядных станций новые требования означают необходимость контролировать соответствие используемого измерительного оборудования установленным требованиям и своевременно обеспечивать проведение его поверки. Для владельцев электромобилей это дополнительная защита от возможных неточностей при расчетах и уверенность в достоверности показаний оборудования», — сообщил Минторг.

Напомним — 26 августа 2027 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.