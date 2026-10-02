В Казахстане вводят новые правила оформления ЭПТС для авто из-за рубежа

При ввозе авто для личного пользования физлицо обращается в испытательную лабораторию для оформления ЭПТС.

Минпромстрой Казахстана разъяснил порядок оформления электронных паспортов для авто из-за рубежа. При оформлении электронного паспорта транспортного средства сверяются сведения о собственнике с данными о декларанте, указанными в пассажирской таможенной декларации. ЭПТС для физлиц оформляется на авто, которые выпустили не более пяти лет назад. Также одно физлицо может ввести в страну не более одного авто в год, передает Sputnik.

При ввозе авто для личного пользования физлицо обращается в испытательную лабораторию для оформления ЭПТС.

Порядок всех процедур:

— оформление свидетельства о безопасности конструкции авто;

— внесение утильсбора и оплата первичной регистрации;

— таможенное оформление и последующая государственная регистрация автомобиля.

Напомним — 24 сентября 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.