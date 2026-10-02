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Более $1,1 млрд заработал Казахстан на экспорте IT-услуг

    В Казахстане вводят новые правила оформления ЭПТС для авто из-за рубежа

    При ввозе авто для личного пользования физлицо обращается в испытательную лабораторию для оформления ЭПТС.

    2 октября 2026 14:30, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Минпромстрой Казахстана разъяснил порядок оформления электронных паспортов для авто из-за рубежа. При оформлении электронного паспорта транспортного средства сверяются сведения о собственнике с данными о декларанте, указанными в пассажирской таможенной декларации. ЭПТС для физлиц оформляется на авто, которые выпустили не более пяти лет назад. Также одно физлицо может ввести в страну не более одного авто в год, передает Sputnik.

    При ввозе авто для личного пользования физлицо обращается в испытательную лабораторию для оформления ЭПТС.

    Порядок всех процедур:

    — оформление свидетельства о безопасности конструкции авто;
    — внесение утильсбора и оплата первичной регистрации;
    — таможенное оформление и последующая государственная регистрация автомобиля.

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