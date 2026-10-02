Казахстан и еще 5 стран создают общую базу данных экстремистов и террористов

Документ предусматривает оперативный обмен данными в режиме реального времени по нескольким направлениям.

Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан подписали соглашение о расширенном сотрудничестве в сфере противодействия терроризму и экстремизму. От имени Республики Казахстан подпись под документом поставил генеральный прокурор Берик Асылов, передает RBK. Главная цель соглашения — создание единого информационного поля для надзорных органов шести государств для пресечения угроз суверенитету, политической и экономической стабильности стран-участниц, передает Курсив.

Документ предусматривает оперативный обмен данными в режиме реального времени по следующим направлениям:

— Экстремистские группы и лица: сведения о зафиксированных организациях, отдельных участниках и их международных связях.

— Боевики и их семьи: данные об иностранных террористах, возвращающихся в страны происхождения, а также выявление лиц, использующих поддельные документы и паспорта.

— Угрозы суверенитету: информация о готовящихся диверсиях, посягательствах на государственную целостность и планируемых терактах.

— Смежные преступления: сведения об организаторах каналов незаконной миграции, торговцах оружием, наркотиками и людьми.

В соглашении отдельным пунктом подчеркивается обеспокоенность участников рисками реабилитации нацизма и ростом активности незаконных вооруженных формирований.

Ранее в Курултае рассмотрели три важных законопроекта, направленных на ратификацию международных соглашений для обмена данными с зарубежными коллегами и противодействии трансграничной преступности.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.