На заводе бытовой техники Samsung в Казахстане начнут выпускать аппараты УЗИ

Сейчас предприятие производит бытовую технику.

Завод Silk Road Electronics в Сарани в Карагандинской области расширит производство и начнет выпускать ультразвуковые диагностические системы (аппараты УЗИ). Сейчас предприятие производит бытовую технику Samsung — телевизоры и стиральные машины. Партнером нового проекта выступит южнокорейская компания Samsung Medison, которая специализируется на производстве медицинских ультразвуковых систем. Ее оборудование используют в радиологии, кардиологии, акушерстве и гинекологии, передает Курсив.

Производство УЗИ-аппаратов будут запускать поэтапно. На заводе установят необходимое оборудование, наладят производственные процессы и постепенно будут увеличивать долю операций, которые выполняются непосредственно в Казахстане.

Для Silk Road Electronics выпуск медицинского оборудования станет новым направлением работы завода.

По данным Adata, сейчас у Silk Road Electronics четыре учредителя. В их числе:

— «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка», которая относится к управлению предпринимательства и промышленности Карагандинской области;

— узбекский производитель бытовой техники Artel Engineering and Management;

— Meridian Company;

— частная компания White Goods Management Ltd.

Напомним — 4 декабря 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.