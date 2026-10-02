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Более $1,1 млрд заработал Казахстан на экспорте IT-услуг

    На заводе бытовой техники Samsung в Казахстане начнут выпускать аппараты УЗИ

    Сейчас предприятие производит бытовую технику.

    2 октября 2026 17:00, Profit.kz
    Рубрики: Железо, Регионы

    Завод Silk Road Electronics в Сарани в Карагандинской области расширит производство и начнет выпускать ультразвуковые диагностические системы (аппараты УЗИ). Сейчас предприятие производит бытовую технику Samsung — телевизоры и стиральные машины. Партнером нового проекта выступит южнокорейская компания Samsung Medison, которая специализируется на производстве медицинских ультразвуковых систем. Ее оборудование используют в радиологии, кардиологии, акушерстве и гинекологии, передает Курсив.

    Производство УЗИ-аппаратов будут запускать поэтапно. На заводе установят необходимое оборудование, наладят производственные процессы и постепенно будут увеличивать долю операций, которые выполняются непосредственно в Казахстане.

    Для Silk Road Electronics выпуск медицинского оборудования станет новым направлением работы завода.

    По данным Adata, сейчас у Silk Road Electronics четыре учредителя. В их числе:

    — «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка», которая относится к управлению предпринимательства и промышленности Карагандинской области;
    — узбекский производитель бытовой техники Artel Engineering and Management;
    — Meridian Company;
    — частная компания White Goods Management Ltd.

    Напомним — 4 декабря 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.

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