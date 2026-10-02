МИИЦР дали право определять приложения, доступные при нулевом балансе в Казахстане

Приказ официально вступил в силу с 5 сентября 2026 года.

Министерство искусственного интеллекта получило право утверждать перечень мобильных приложений, доступ к которым не будет тарифицироваться операторами связи. Фактически казахстанцы смогут пользоваться такими сервисами бесплатно. Новое полномочие МИИЦР закрепили в постановлении правительства № 853, которое вступило в силу 1 октября. В документе указано, что ведомство наделяется функцией утверждать перечень мобильных приложений, имеющих социальное и государственное значение, передает Курсив.

Практический смысл этого статуса ранее разъяснял на брифинге в СЦК вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Досжан Мусалиев. По его словам, для социально значимых приложений законодательно предусмотрен нетарифицируемый доступ — оператор связи не имеет права списывать мегабайты интернет-трафика за их использование.

Таким образом, включение приложения в перечень позволяет предоставить пользователям доступ к нему независимо от наличия денег на счете. При этом само правительственное постановление не описывает критерии, по которым сторонние программы смогут претендовать на этот статус. Базовый список сервисов сформировали ранее. Приказом главы ведомства от 21 августа 2026 года в перечень включили четыре мобильных приложения: eGov Mobile; eGov Business; Aitu Superapp; Enbek.

Помимо этого, Минцифры получило ряд новых полномочий в сфере телекоммуникаций, кибербезопасности и персональных данных. В частности, ведомство будет утверждать правила передачи операторами связи информации о звонящем абоненте, а также правила предоставления сведений о сетях и сооружениях связи для цифровой карты телекоммуникаций Казахстана.

Отдельно в документе закрепили, что министерство будет утверждать правила верификации, регистрации и перерегистрации телефонов (абонентских устройств сотовой связи). Таким образом, ведомство будет определять порядок регистрации мобильных устройств, в том числе их повторной регистрации. Министерство также будет утверждать критерии отнесения цифровых объектов к системам искусственного интеллекта, правила и критерии признания цифровых объектов критически важными, а также методику их категорирования. Кроме того, ведомство будет вести реестры лиц, которые собирают или обрабатывают персональные данные, а также нарушений безопасности персональных данных.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.