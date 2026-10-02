В Алматы прошел VII Евразийский форум по безопасности и цифровизации на транспорте

На выставке форума представили транспортно-логистические разработки, также состоялся студенческий хакатон «KTZ — ALT INNOVATION».

В Алматы на площадке ALT Университета имени М. Тынышпаева прошел VII Евразийский форум по безопасности и цифровизации на транспорте. В нем приняли участие представители транспортной отрасли, IT-компаний и производителей систем безопасности, а также железнодорожных администраций России, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и других стран с колеёй 1520 мм. Участники обсудили безопасность движения, цифровизацию перевозочного процесса, управление транспортной инфраструктурой и подготовку кадров. Отдельные сессии были посвящены железнодорожному, автомобильному, воздушному и водному транспорту.

Одной из основных тем стала культура безопасности. В КТЖ действует принцип «Справедливая культура», предусматривающий открытое информирование об ошибках и потенциальных угрозах. При разборе происшествий анализируются непосредственные причины и системные факторы, влияющие на безопасность. Готовность персонала проверяется в ходе регулярных тренировок и моделирования нештатных ситуаций.

«Безопасность начинается с умения своевременно увидеть риск и открыто о нем сообщить. Такой подход позволяет не только разбирать уже произошедшие события, но и предупреждать их», — отметил заместитель председателя правления АО «НК «Қазақстан темір жолы» Марат Шакенов.

Отдельное внимание на форуме уделили цифровой трансформации КТЖ. Компания формирует единую цифровую среду управления перевозочным процессом, объединяющую планирование, оперативное управление и контроль. Цифровые решения применяются в грузовых и международных перевозках, управлении активами, аналитике и контроле инвестиционных проектов. Отдельные направления — защита данных и кибербезопасность. Цифровизация используется для развития транзитного потенциала. КТЖ развивает контейнерные маршруты Китай — Европа — Китай и Север — Юг, а также мультимодальные перевозки с использованием портов, сухих терминалов и контейнерных хабов.

КТЖ обеспечивает работу около 16 тыс. км железнодорожных путей, эксплуатирует более 2 тыс. локомотивов и свыше 41 тыс. вагонов. В компании работают 118 тыс. человек. Ежегодный объем перевозок составляет около 319,9 млн тонн грузов, пассажирооборот — более 11,4 млрд пассажиро-километров.

В рамках форума на выставке представили транспортно-логистические разработки. Также состоялся студенческий хакатон «KTZ — ALT INNOVATION», участники которого разрабатывают цифровые решения для железнодорожной отрасли на основе реальных производственных задач КТЖ.

Напомним — 24 сентября 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.