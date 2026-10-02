В Костанайской области построят крупнейшую в регионе ветровую электростанцию

Объем инвестиций в проект составит порядка 380 млрд тенге.

В рамках реализации поручений Главы государства по развитию возобновляемых источников энергии правительством одобрено подписание соглашения между Министерством энергетики РК и ТОО Turan Wind Energy по строительству ветровой электростанции мощностью 1000 МВт и системой накопления электроэнергии мощностью 300 МВт. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Олжасом Бектеновым.

Объем инвестиций в проект составит порядка 380 млрд теңге. Строительство начнется весной 2027 года, завершение работ и ввод в эксплуатацию запланированы до конца 2029 года. Новая ветровая электростанция станет крупным объектом возобновляемой энергетики в Костанайской области.

Реализация проекта будет способствовать развитию энергетической инфраструктуры Костанайской области, привлечению новых инвестиций, созданию дополнительных возможностей для социально-экономического развития региона. Планируется создание 750 новых рабочих мест.

Проект имеет стратегическое значение для дальнейшего развития возобновляемой энергетики и диверсификации энергетического баланса Казахстана. Строительство станции станет частью работы по увеличению доли ВИЭ в энергобалансе страны, целевые показатели по которым составляют до 15% к 2030 году и до 50% к 2050 году с учетом альтернативных источников энергии.

Напомним — 26 августа 2027 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.