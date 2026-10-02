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Более $1,1 млрд заработал Казахстан на экспорте IT-услуг

    В Костанайской области построят крупнейшую в регионе ветровую электростанцию

    Объем инвестиций в проект составит порядка 380 млрд тенге.

    2 октября 2026 13:00, Profit.kz
    Рубрики: Регионы

    В рамках реализации поручений Главы государства по развитию возобновляемых источников энергии правительством одобрено подписание соглашения между Министерством энергетики РК и ТОО Turan Wind Energy по строительству ветровой электростанции мощностью 1000 МВт и системой накопления электроэнергии мощностью 300 МВт. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Олжасом Бектеновым.

    Объем инвестиций в проект составит порядка 380 млрд теңге. Строительство начнется весной 2027 года, завершение работ и ввод в эксплуатацию запланированы до конца 2029 года. Новая ветровая электростанция станет крупным объектом возобновляемой энергетики в Костанайской области.

    Реализация проекта будет способствовать развитию энергетической инфраструктуры Костанайской области, привлечению новых инвестиций, созданию дополнительных возможностей для социально-экономического развития региона. Планируется создание 750 новых рабочих мест.

    Проект имеет стратегическое значение для дальнейшего развития возобновляемой энергетики и диверсификации энергетического баланса Казахстана. Строительство станции станет частью работы по увеличению доли ВИЭ в энергобалансе страны, целевые показатели по которым составляют до 15% к 2030 году и до 50% к 2050 году с учетом альтернативных источников энергии.

    Напомним — 26 августа 2027 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.

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