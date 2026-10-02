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Более $1,1 млрд заработал Казахстан на экспорте IT-услуг

    Касым-Жомарт Токаев ознакомился с проектами в сфере искусственного интеллекта и цифровизации

    Представленные разработки направлены на широкое внедрение искусственного интеллекта в различные сферы экономики и госуправления.

    2 октября 2026 12:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество, Регионы

    В рамках международного IT-форума AI & Digital Bridge 2026 Президент РК посетил выставку перспективных проектов в сфере искусственного интеллекта, цифровых технологий и робототехники.

    Главе государства продемонстрировали модель AI-Enabled University на базе Qazaq AI Research University, проекты Trusted Kazakhstan, ALFA, новые функциональные возможности национального мессенджера Aitu.

    Кроме того, гостей выставки ознакомили с интеллектуальными решениями фонда «Самрук-Қазына» и компании Higgsfield.ai, а также планами развития кластера центров обработки данных «Долина ЦОДов».

    Представленные разработки направлены на широкое внедрение искусственного интеллекта в различные сферы экономики и госуправления, поддержку отечественной цифровой инфраструктуры и укрепление позиций Казахстана в качестве регионального технологического хаба.

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