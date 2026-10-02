Глобальный инвестор General Atlantic заинтересовался IT-проектами и дата-центрами в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев принял председателя и генерального директора General Atlantic Уильяма Форда.

В ходе беседы обсуждались перспективы инвестиционного сотрудничества, развития технологического сектора и экосистемы искусственного интеллекта в Казахстане. Касым-Жомарт Токаев отметил, что искусственный интеллект и цифровая трансформация являются одними из ключевых приоритетов развития страны. В этой связи подчеркнута важность привлечения ведущих мировых инвесторов и технологических компаний к реализации новых проектов.

Президент рассказал о формировании в Казахстане технологической экосистемы, объединяющей Astana Hub, Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai и Qazaq AI Research University. По словам Главы государства, развитие данной экосистемы способствует появлению конкурентоспособных на мировом рынке технологических компаний, в том числе Higgsfield AI.

В свою очередь Уильям Форд проинформировал Касым-Жомарта Токаева о возможностях инвестиций General Atlantic в быстрорастущие компании в сферах финтеха, электронной коммерции, программного обеспечения и искусственного интеллекта, а также в энергетическую и цифровую инфраструктуру.

Отдельное внимание собеседники уделили реализации проекта «Долина ЦОДов» в Экибастузе, который направлен на создание крупной инфраструктурной платформы для искусственного интеллекта, облачных вычислений и цифровых сервисов. В настоящее время General Atlantic выражает предметный интерес к участию в данном проекте.