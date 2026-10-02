Казахстан и ОАЭ выводят технологическое и транспортное партнерство на новый уровень

Касым-Жомарт Токаев принял делегацию ОАЭ.

Президент РК провел встречу с министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейлем Аль-Мазруи и председателем Департамента здравоохранения эмирата Абу-Даби, генеральным директором G42 International Мансуром Аль-Мансури. Касым-Жомарт Токаев отметил особый характер отношений между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, основанных на прочных связях дружбы, взаимном доверии и стратегическом партнерстве. Было подчеркнуто, что ОАЭ входят в десятку крупнейших иностранных инвесторов в Казахстан. В 2025 году приток прямых инвестиций из ОАЭ достиг 1,64 млрд долларов, увеличившись в 3,5 раза.

Пользуясь случаем, Касым-Жомарт Токаев передал теплые слова приветствия Президенту ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну, вице-президенту, премьер-министру ОАЭ, Правителю Дубая Мухаммеду бен Рашиду Аль Мактуму, вице-президенту, заместителю премьер-министра ОАЭ Мансуру бен Заиду Аль Нахаяну.

В ходе беседы особое внимание было уделено развитию транспортно-логистического сотрудничества. Участники встречи обсудили реализацию совместных проектов с AD Ports Group, развитие портовой инфраструктуры и флота на Каспийском море, а также дальнейшее укрепление Среднего коридора.

Отдельно рассмотрены перспективы Трансафганского коридора и формирования долгосрочного партнерства в сфере морских, железнодорожных, автомобильных и воздушных перевозок.

Еще одной темой диалога стало партнерство в сфере искусственного интеллекта и цифровизации. Глава государства высоко оценил взаимодействие с компанией Presight AI в реализации проектов по развитию суперкомпьютерной инфраструктуры, Smart City и созданию национальной системы видеомониторинга транспортного движения.

Собеседники также рассмотрели возможности участия компании G42 в создании масштабной экосистемы «Долины ЦОДов» в Экибастузе.

В завершение Касым-Жомарт Токаев в знак признания вклада Сухейля Аль-Мазруи и Мансура Аль-Мансури в развитие казахско-эмиратских отношений вручил им орден «Достык» II степени.