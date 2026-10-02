На Yandex Ads Conference Central Asia 2026 обсудили новые привычки покупателей и возможности для роста бизнеса

Каждый второй покупатель в регионе принимает решение о покупке под влиянием приложений, а ИИ обрабатывает уже миллионы запросов ежедневно.

29 сентября в Алматы прошла Yandex Ads Conference Central Asia 2026. Конференция объединила представителей бизнеса и рекламной индустрии Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Участники обсудили изменения в поведении покупателей, применение ИИ и новые инструменты продвижения — в Яндекс Поиске, на Connected TV и в Telegram.

На панельной дискуссии Open Talk представители отраслевых ассоциаций из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана рассмотрели особенности рекламных рынков Центральной Азии, ключевые отличия, общие возможности и вызовы, а также перспективы сотрудничества между странами.

Покупатели ждут персональных предложений

По данным исследования NIQ, 56% пользователей часто добавляют товары в корзину перед оплатой, если увидели их в рекомендациях. А 49% — каждый второй — отмечают, что реклама в приложениях помогает принять решение о покупке.

При этом покупательские привычки различаются от страны к стране. Согласно исследованию Yandex Ads, хотя бы раз совершали покупку онлайн за последний месяц 50% опрошенных пользователей в Казахстане, 31% — в Узбекистане и 37% — в Кыргызстане.

«У бизнеса в странах Центральной Азии много общих задач, но путь к покупателю в каждой стране отличается. Мы объединяем рекламные технологии с инсайтами на базе данных и экспертизой локальных команд, чтобы помогать партнерам расти и улучшать опыт пользователей сервисов экосистемы Яндекса, — отметил Виктор Грязнов, директор Yandex Ads в Центральной Азии. — Наше исследование показало, что во всех трех странах доверие к сервису, в котором пользователь видит рекламу, повышает и доверие к предложению бренда. Поэтому бизнесу важно быть с пользователем в каждом повседневном сценарии онлайн: от первого запроса в Поиске и маршрута на Картах до заказа такси или доставки еды».

Новые возможности в Поиске, Connected TV и Telegram

Поисковые сервисы остаются важным каналом в пользовательском и покупательском пути. Доля Яндекс Поиска в Казахстане в 2026 году составляет 25%. На конференции Адильбек Кадирбаев, руководитель отдела по развитию рекламных продуктов Yandex Ads в Центральной Азии, представил новые интерактивные и брендформанс-спецпроекты в Поиске, которые позволяют бизнесу строить знание и быть полезным пользователю на всех этапах выбора товара или услуги.

В поисках новой информации и выборе лучших предложений пользователи все чаще обращаются к Нейро: ежедневно в Яндекс Поиск поступает в среднем 2 миллиона вопросов к ИИ — это около четверти запросов. Бета-версия нового инструмента — рекламы рядом с ИИ-ответами — создает дополнительную точку контакта с покупателем, который уточняет запрос и изучает предложения в диалоге с искусственным интеллектом.

Среди новых инструментов команда Yandex Ads также анонсировала запуск рекламы на Connected TV — телевизорах с подключением к интернету. Формат сочетает большой экран с возможностями умной рекламы: настройкой аудитории по интересам, автоматической оптимизацией показов и оценкой влияния кампании на узнаваемость бренда, поисковый интерес и посещения сайта. Реклама показывается на видеоплатформах, в онлайн-контенте телеканалов, в приложениях для Smart TV, а также на телевизорах с операционной системой YaOS и устройствах партнеров.

Расширились и возможности продвижения в Telegram через Yandex Ads: в Казахстане и Узбекистане к Рекламной сети Яндекса подключено 1 800 активных Telegram-каналов. С помощью инструмента бизнес может быстро запускать кампании с фокусом на понятные цели — рост переходов, заявок и покупок. Алгоритмы подбирают каналы и управляют ставками с учетом задачи рекламодателя.

Участники конференции также обсудили роль ИИ в рекламе, возможности киберспорта для брендов и развитие локальной экспертизы.