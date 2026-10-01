Крупнейшие банки Казахстана подвергнутся кибератакам в рамках масштабных учений

В рамках учений регулятор хочет проверить их способность противостоять кибератакам.

Заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Тимур Абилкасымов сообщил о планах провести в 2027 году масштабные киберучения для банков. В будущем такие учения станут инструментом оценки киберустойчивости, передает Курсив.

«В рамках цифровой стратегии и повсеместного внедрения ИИ на финансовом рынке у нас есть надзорная оценка. Первое — это корпоративное управление. Это оценка ресурсов банков, их команд, уровня их укомплектованности и того, как выстроены процессы. Второе — это полномасштабные киберучения. В следующем году в качестве надзорного упражнения планируются полномасштабные киберучения, в которых примут участие крупнейшие банки, на которые приходится около 90% активов банковского сектора», — отметил зампредседателя АРРФР.

По словам Абилкасымова, агентство в рамках пилотного этапа уже проверяло не только готовность банков противостоять кибератакам, но и способность оперативно восстановить работу своих систем, если такие атаки станут успешными.