ЕАЭС активно идет по пути внедрения интеллектуальных транспортных систем

В рамках ЕАЭС ведется работа по информационному взаимодействию национальных ИТС.

В Москве в рамках форума «Интеллектуальные транспортные системы России. Цифровая эра транспорта» состоялось пленарное заседание «Эффективность интеллектуальных транспортных систем», в ходе которого с видеообращением выступил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев. Министр ЕЭК подчеркнул, что интеллектуальные транспортные системы (ИТС) стали неотъемлемой частью дорожно-транспортной инфраструктуры в странах ЕАЭС.

«Отрасль перешла в новую фазу: этап внедрения ИТС пройден, и теперь требуется переосмысление подходов к оценке их эффективности, чтобы системы были экономически оправданными и приносили измеримые социально-экономические эффекты. В рамках ЕАЭС ведется работа по информационному взаимодействию национальных ИТС. На первом этапе это обмен сведениями о метеорологических и дорожных параметрах, а в перспективе — создание единого информационного пространства для перевозчиков со стандартизированной информацией о погоде, заторах и ДТП», — сообщил Арзыбек Кожошев.

В рамках пленарного заседания эксперты также обсудили вопросы развития кадрового потенциала и цифровых компетенций, в особенности в части навыков работы с большими данными.

По итогам дискуссий была отмечена системная роль форума в построении конструктивного диалога между государством, бизнесом, наукой и профессиональным сообществом.