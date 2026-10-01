Экологический контроль в Казахстане: цифровые решения и мониторинг в режиме реального времени

Важную роль в цифровизации экологической сферы играет Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов.

В СЦК состоялся брифинг с участием представителей Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Спикеры рассказали о ходе цифровизации государственного экологического контроля, внедрении автоматизированного мониторинга эмиссий в режиме реального времени и использовании технологий искусственного интеллекта. Министерство продолжает цифровизацию процессов в рамках жизненного цикла природопользователя — от получения экологических разрешений и предоставления отчетности до мониторинга эмиссий и государственного экологического контроля.

В июле 2026 года введена в эксплуатацию цифровая система «Сфера-Контроль», которая автоматизирует проверку экологических проектов, включая расчеты рассеивания загрязняющих веществ и корректность представляемых данных. Это позволяет снизить человеческий фактор при выдаче экологических разрешений.

Важную роль в цифровизации экологической сферы играет Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов. Платформа функционирует по принципу «единого окна» и объединяет данные производственного экологического контроля, кадастров отходов и углеродных выбросов, общественных слушаний, регистра выбросов и переноса загрязняющих веществ, а также автоматизированного мониторинга.

АСМ: мониторинг эмиссий в режиме реального времени

Одним из ключевых направлений является внедрение автоматизированной системы мониторинга (АСМ), обеспечивающей непрерывный контроль эмиссий крупных промышленных предприятий и передачу данных в Национальный банк данных в режиме реального времени.

По состоянию на 1 января 2026 года количество предприятий, обязанных установить АСМ, составило 113. На сегодняшний день система установлена на 90 предприятиях, из которых 85 передают данные в Национальный банк данных в режиме реального времени. На пяти предприятиях продолжаются работы по подключению и тестированию передачи данных.

В 2024–2026 годах за нарушения требований по установке АСМ наложено 48 административных штрафов на общую сумму 30,8 млн тенге. Работу по внедрению систем мониторинга планируется завершить до конца 2026 года.

ИИ и цифровая обратная связь

В опытную эксплуатацию внедряется инструмент искусственного интеллекта EcoAgent, который анализирует экологическую информацию, разрешения и отчетность природопользователей, выявляет потенциальные экологические риски и формирует аналитику для проведения контрольных мероприятий.

Также продолжает работу Telegram-бот TazaQazBot, позволяющий гражданам направлять информацию об экологических проблемах с фото и геолокацией, отслеживать статус обращений и получать фотоотчеты. С момента запуска в июне 2024 года через бот поступило более 56 тысяч обращений.

Подводя итоги брифинга, спикеры подчеркнули, что проводимая работа по цифровизации экологического контроля способствует повышению прозрачности и оперативности контрольных процедур, усилению мониторинга за воздействием предприятий на окружающую среду, а также более эффективному выявлению экологических рисков и принятию своевременных решений.