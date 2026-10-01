Казахстан и Германия договорились о проектах в сфере ИИ

В ходе официального визита Президента РК в Германию делегация МИИЦР провела встречи с представителями немецких компаний и организаций.

По итогам встреч Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Ростислав Коняшкин подписал ряд меморандумов о сотрудничестве в сфере цифровизации, искусственного интеллекта, телекоммуникаций, научных исследований и развития стартапов.

Один из меморандумов заключен между МИИЦР РК и Siemens AG. Стороны договорились развивать сотрудничество в сфере цифровой трансформации, в том числе с использованием продуктов платформы Siemens Xcelerator и решений в области промышленного искусственного интеллекта.

С Nextcloud GmbH министерство договорилось о сотрудничестве в сфере цифрового суверенитета и открытого программного обеспечения. Решения Nextcloud используются в государственном управлении Германии. Этот опыт в МИИЦР планируют изучить, когда будут прорабатывать переход госорганов на открытое ПО.

Сотрудничество в сфере развития стартапов будут развивать Astana Hub и Constructor Start. Стороны договорились обмениваться акселерационными практиками и проработать совместные программы для казахстанских стартапов, в том числе для выхода на европейский рынок.

В целях развития международной выставочной и деловой деятельности в Казахстане, привлечения крупных мероприятий, развития делового туризма и трансфера технологий Министерство подписало меморандум с Messe Frankfurt GmbH.

Заключен меморандум между МИИЦР, Министерством науки и высшего образования РК и Fraunhofer IPK. Стороны будут сотрудничать в сфере промышленного ИИ, прикладных исследований и трансфера технологий. Среди направлений — цифровое производство, автоматизация, Industry 4.0 и совместные R& D-проекты на базе Alem.AI.

«Германия является одним из ключевых технологических партнеров Казахстана. Сегодня мы видим большой потенциал для совместной работы в сфере ИИ, цифровизации промышленности, научных исследований и развития стартапов. Подписанные соглашения дают возможность перейти к конкретным совместным проектам, обмениваться опытом и технологиями и создавать новые точки роста для технологических компаний Казахстана и Германии», — отметил Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Ростислав Коняшкин.

Как отметил Глава государства на казахстанско-германском бизнес-форуме, Казахстан определил искусственный интеллект и цифровую трансформацию в качестве национальных приоритетов. Германия, в свою очередь, обладает сильными компетенциями в промышленном программном обеспечении, автоматизации, кибербезопасности, инженерии и прикладных исследованиях.

Подписанные документы охватывают ключевые направления технологического сотрудничества двух стран и создают основу для реализации совместных проектов.