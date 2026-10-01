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Более $1,1 млрд заработал Казахстан на экспорте IT-услуг

    В Казахстане арестовали трех человек по делу об утечке данных

    Расследование продолжается.

    1 октября 2026 13:00, Profit.kz
    Рубрики: Интернет, Безопасность, Общество

    В Казахстане трое фигурантов проходят по уголовному делу о распространении персональных данных. Все трое арестованы по санкции суда. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел РК Санжар Адилов, передает Liter.kz.

    «Следственным департаментом МВД в настоящее время по фактам распространения персональных данных расследуется 3 уголовных дел. Все факты проверяются. Задержаны 3 фигуранта. Действия каждого из них проверяются в рамках уголовных дел.», — сообщил Санжар Адилов.

    Замминистра отметил, что расследование продолжается. В работе задействована международная следственно-оперативная группа, в которую входят сотрудники МВД, других правоохранительных и специальных органов.

    «Данная работа находится у нас на особом контроле», — подчеркнул Санжар Адилов.

    Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.

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