В Казахстане арестовали трех человек по делу об утечке данных

Расследование продолжается.

В Казахстане трое фигурантов проходят по уголовному делу о распространении персональных данных. Все трое арестованы по санкции суда. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел РК Санжар Адилов, передает Liter.kz.

«Следственным департаментом МВД в настоящее время по фактам распространения персональных данных расследуется 3 уголовных дел. Все факты проверяются. Задержаны 3 фигуранта. Действия каждого из них проверяются в рамках уголовных дел.», — сообщил Санжар Адилов.

Замминистра отметил, что расследование продолжается. В работе задействована международная следственно-оперативная группа, в которую входят сотрудники МВД, других правоохранительных и специальных органов.

«Данная работа находится у нас на особом контроле», — подчеркнул Санжар Адилов.

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