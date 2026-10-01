5,5 млрд не дали вывести за рубеж: в МВД высказались о борьбе с интернет-мошенничеством в Казахстане

С начала 2026 года количество зарегистрированных фактов онлайн-мошенничества в РК снизилось на 13%.

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов рассказал, каковы масштабы интернет-мошенничества в Казахстане. Он сообщил, что по итогам трех лет на 40% снизилось количество интернет-мошенников, передает Zakon.kz.

"На сегодняшний день пострадавшим от интернет-мошенничества возмещено более 6 млрд тенге ущерба. Заблокировано свыше 172 млн незаконных звонков, а также предотвращен перевод за рубеж более 5,5 млрд тенге", – отметил он.

По его данным, с начала 2026 года количество зарегистрированных фактов онлайн-мошенничества снизилось на 13%. Так, если за аналогичный период 2025 года было зарегистрировано 16 561 преступление, то в текущем году – 14 417 фактов. При этом раскрываемость таких преступлений выросла на 7%.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.