Миллиарды на киберщит: КНБ утвердил новые тарифы на защиту госорганов от угроз

С 1 октября 2026 года в Казахстане вступают в силу новые официальные тарифы на услуги государственной монополии в сфере информатизации и кибербезопасности.

Соответствующий приказ подписал председатель КНБ Ермек Сагимбаев по согласованию с АЗРК и министерством искусственного интеллекта и цифрового развития. Этот документ определяет, во сколько государству и разработчикам обходятся обязательная проверка софта, мониторинг атак и защита государственных цифровых систем. Приказ обновляет прейскурант на обязательные процедуры безопасности для всех государственных информационных систем, сервисов электронного правительства и критической инфраструктуры страны. Теперь проверка приложений на уязвимости, реагирование на хакерские инциденты, защита интернет-трафика и проверка систем, хранящих персональные данные казахстанцев, будут оплачиваться по новым фиксированным ставкам, передает Курсив.

Самой дорогой услугой стало техническое сопровождение системы централизованного управления сетями телекоммуникаций Казахстана — ее оценили в 3,04 миллиарда тенге. Межотраслевая координация по защите электронного правительства, Казнета и критических объектов обойдется в 2,16 миллиарда тенге, а непосредственно выявление, пресечение и исследование киберугроз на объектах eGov — в 1,41 миллиарда тенге. Сопровождение единого интернет-шлюза и электронной почты eGov стоит 394 миллиона тенге.

Для разработчиков государственного софта установлены точечные расценки: анализ исходного кода программы на уязвимости стоит 32 998 тенге за каждый мегабайт, полноценное испытание функций безопасности одной системы — 3,51 миллиона тенге, а ее нагрузочное тестирование — 1,05 миллиона тенге.

Помощь специалиста при единичном хакерском инциденте на государственном объекте обойдется в 4,41 миллиона тенге, проверка проекта eGov на этапе техзадания — в 387,6 тысячи тенге, а автоматическое сканирование защищенности персональных данных — в 613,8 тысячи тенге за объект (все цены указаны без учета НДС).

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.