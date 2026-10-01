ИИ поможет выявлять нарушения в сфере экологии в Казахстане

Для исключения человеческого фактора при выдаче экологических разрешений в Казахстане внедрена цифровая система «Сфера-Контроль».

Она охватывает жизненный цикл природопользователя — от получения разрешительных документов до сдачи отчетности и государственного экологического контроля. Об этом сообщила директор Департамента цифровой трансформации и проектного управления МЭПР РК Данна Оразкалиева. По ее словам, ранее государственные инспекторы вручную проводили экологические расчеты, в том числе расчеты рассеивания загрязняющих веществ в окружающей среде. Перевод этих процессов в цифровой формат позволит снизить нагрузку на инспекторов на 50% и сократить сроки оказания государственных услуг.

После получения экологического разрешения природопользователи обязаны предоставлять периодическую отчетность. Для сбора и систематизации этих данных действует Национальный банк данных о состоянии окружающей среды. Многофункциональная платформа работает по принципу «единого окна», объединяя экологическую информацию и обеспечивая взаимодействие между государством, общественностью и природопользователями.

На сегодняшний день Национальный банк данных о состоянии окружающей среды включает шесть модулей. Среди них — автоматизированная система мониторинга, производственный экологический контроль, государственные кадастры отходов и углеродных выбросов, а также регистр выбросов и переноса загрязнителей.

Для повышения качества и оперативности экологического контроля, запущена в опытной эксплуатации модуль искусственного интеллекта. На базе всей экологической информации Национального банка данных внедрен ИИ-инструмент «EcoAgent».

«Инструмент анализирует всю информацию, сопоставляет данные, полученные ранее разрешения, в которых указаны лимиты, и сопоставляет с отчетностями, которые природопользователи предоставили, и выявляет расхождения, аномалии. И если таковые аномалии либо расхождения выявляются, он сигнализирует государственному инспектору, что есть проблема, и направляет рекомендации», — сказала спикер.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.