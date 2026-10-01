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Более $1,1 млрд заработал Казахстан на экспорте IT-услуг

    Қазақстандықтар TazaQazBot арқылы 50 мың өтініш жолдады

    Жүйе іске қосылғалы бері халықтан 50 мың өтініш түскен.

    1 октября 2026 10:37, Profit.kz
    Рубрики: Qazaq IT

    Экология мәселелері бойынша халықпен жедел кері байланыс орнату үшін «TazaQazBot» Telegram-боты іске қосылды. Сервис «eGov Mobile» қосымшасында да қолжетімді. Ол қоршаған ортаның жай-күйіне қатысты өтініштерді фото және бейнематериалдармен қоса, геолокацияны көрсете отырып жіберуге мүмкіндік береді. Бұл туралы ОКҚ-да өткен баспасөз мәслихатында ҚР ЭТРМ Цифрлық трансформация және жобалық басқару департаментінің директоры Данна Оразкалиева мәлімдеді.

    Спикердің айтуынша, жүйе іске қосылғалы бері халықтан 50 мың өтініш түскен. Оның 94%-ы орындалған.

    «Бұл — шағымдар мен өтініштерді жедел жіберуге мүмкіндік беретін құрал. Тиісті әкімдік өтінішті қабылдап, жұмыс жүргізеді. Шағым жолдаған азаматтарға бес жұмыс күні ішінде мәселенің шешілгені туралы кері байланыс беріледі», — деп түсіндірді Данна Оразкалиева.

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