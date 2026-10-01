В Telegram-бот «TazaQazBot» поступило 50 тысяч обращений от казахстанцев

Сервис доступен также в приложении eGov Mobile и позволяет направлять обращения о состоянии окружающей среды, прикрепляя фото и видео с указанием геолокации.

Для оперативной обратной связи с населением по вопросам экологии запущен Telegram-бот «TazaQazBot». Сервис доступен также в приложении eGov Mobile и позволяет направлять обращения о состоянии окружающей среды, прикрепляя фото и видео с указанием геолокации. Об этом на пресс-конференции в СЦК рассказала директор Департамента цифровой трансформации и проектного управления МЭПР РК Данна Оразкалиева.

С момента запуска системы, как сообщила спикер, поступило 50 тыс. обращений от населения, 94% которых исполнены.

«То есть это инструмент, который позволяет в оперативном порядке отправлять жалобы, обращения, и соответствующий акимат принимает их работу. В течение пяти рабочих дней заявителям, кто направил жалобу, поступает обратная связь, что проблема устранена», — пояснила Данна Оразкалиева.