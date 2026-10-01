В отличие от традиционного взаимодействия с ИИ в программной среде, Robot Phone позволяет интеллектуальным функциям взаимодействовать с физическим пространством через роботизированный механизм камеры.

В Алматы состоялась встреча HONOR TECH CLUB, в рамках которой впервые для локальной аудитории был эксклюзивно представлен HONOR Robot Phone — одно из самых необычных технологических решений бренда. Камерная встреча стала возможностью не только познакомиться с устройством, но и увидеть вживую новую концепцию смартфона, объединяющего возможности мобильной съемки, робототехники и искусственного интеллекта.

HONOR Robot Phone пока не представлен на глобальном рынке и доступен только в Китае, где продажи устройства стартовали в августе 2026 года. Поэтому его демонстрация в Казахстане стала эксклюзивной возможностью для журналистов одними из первых познакомиться с технологией и увидеть, каким HONOR видит следующее поколение мобильных устройств.

Смартфон, который умеет двигать камерой

Главная особенность HONOR Robot Phone ультракомпактный роботизированный подвес HONOR Titanium Agile Gimbal, встроенный непосредственно в корпус смартфона. Система получила четыре степени свободы (4DoF), объединяет более 100 высокоточных компонентов и позволяет камере физически изменять положение.

При весе всего 2,6 грамма титановый привод обеспечивает скорость управления камерой до 360° в секунду. Благодаря этому смартфон способен не только стабилизировать изображение, но и самостоятельно управлять направлением съемки, открывая новые сценарии для создания фото- и видеоконтента.

По данным HONOR, разработка подвеса потребовала более 60 инновационных производственных процессов. При этом инженерам удалось уменьшить общий размер системы на 65% и увеличить прочность конструкции на 200% по сравнению с распространенными стабилизаторами.

Кинематографические возможности в смартфоне

Отдельное внимание на встрече было уделено стратегическому технологическому партнерству HONOR и ARRI компании, известной своими профессиональными решениями в области кинематографии.

Основная камера Agile Gimbal получила 200-мегапиксельный сенсор размером 1/1,28 дюйма и диафрагму f/1,6. Камера поддерживает запись 10-битного видео в формате ARRI LogC3 в режиме ARRI CINEMA. Дополняют систему 200-мегапиксельная перископическая телефотокамера с оптическим зумом 2,7x и 50-мегапиксельная ультраширокоугольная камера с углом обзора 122°.

Технологии HONOR и ARRI объединяют ARRI LogC3, ARRI Wide Gamut 3 и ARRI Looks с новым чипом обработки изображений HONOR H1. Такой подход позволяет сохранить больше информации в светах и тенях, расширить возможности последующей цветокоррекции и интегрировать отснятый материал в профессиональные инструменты постобработки, включая DaVinci Resolve.

ИИ-технологии при съемке также позволяют улучшить соотношение сигнал/шум видео на 8 дБ и обеспечивают до 14 ступеней динамического диапазона.

Когда искусственный интеллект получает физическое измерение

Еще одна ключевая особенность HONOR Robot Phone — концепция воплощенного искусственного интеллекта (Embodied AI). В отличие от традиционного взаимодействия с ИИ исключительно в программной среде, Robot Phone позволяет интеллектуальным функциям взаимодействовать с физическим пространством через роботизированный механизм камеры.

Смартфон поддерживает интеллектуальные режимы съемки Tilt Lock, FPV, FPV Vertical и AI SpinShot, которые позволяют создавать плавные и динамичные кадры с минимальным ручным управлением.

В режиме YOYO Robot Mode устройство использует мультимодальное восприятие, понимание контекста, распознавание жестов и физическое движение. Функция AI Live-Tracking позволяет камере автоматически удерживать человека в кадре во время съемки, прямой трансляции или видеозвонка, а управление жестами дает возможность взаимодействовать с роботизированной камерой без прикосновения к смартфону.

При этом функция YOYO Auto Execution позволяет системному ИИ-агенту понимать намерения пользователя и выполнять сложные задачи в поддерживаемых приложениях и настройках. Открытый интерфейс Agent Skills также дает сторонним разработчикам возможность создавать новые инструменты и сценарии взаимодействия с использованием подвеса и системы восприятия смартфона.

Флагманская производительность

Несмотря на необычную конструкцию, HONOR Robot Phone остается полноценным флагманским смартфоном. Устройство оснащено процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, аккумулятором HONOR Silicon-carbon емкостью 7060 мА·ч, поддерживает проводную зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную зарядку 50 Вт.

Смартфон получил 6,31-дюймовый LTPO OLED-дисплей с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью до 6800 нит. Корпус выполнен в цельнометаллическом исполнении, а экран защищен стеклом HONOR NanoCrystal Shield.

Пока только в Китае

На данный момент HONOR Robot Phone не заявлен к глобальному запуску и представлен исключительно на рынке Китая. При этом технологии, впервые представленные в Robot Phone, уже рассматриваются HONOR как направление дальнейшего развития мобильной фотографии, искусственного интеллекта и роботизированных устройств. Технологии, созданные в рамках партнерства HONOR и ARRI, также планируется развивать в предстоящей серии HONOR Magic9.

Казахстанская презентация HONOR Robot Phone стала возможностью увидеть эту концепцию еще до глобального запуска — не просто как новый смартфон, а как взгляд HONOR на то, каким может быть мобильное устройство будущего.