Казахстан представил опыт внедрения биометрических технологий на симпозиуме ICAO TRIP

Международному авиационному сообществу представлены результаты практического внедрения автоматизированного пограничного контроля в аэропортах Казахстана.

Представители Республики Казахстан приняли участие в XXI симпозиуме ИКАО по программе идентификации пассажиров (TRIP), в котором также участвовали Президент Совета ИКАО Тошиюки Онума, более 600 делегатов из 70 стран и 7 международных организаций, а также международных компаний авиационной индустрии. Казахстан в мероприятии представили Постоянный представитель Республики Казахстан при Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Тимур Тлегенов и директор департамента упрощения формальностей, обслуживания пассажиров и грузов – главный авиационный инспектор Авиационной администрации Казахстана Всеволод Ким.

Казахстанская делегация выступила спикером в сессии «Seamless Travel in Practice» («Бесшовные путешествия на практике»), презентовав опыт по внедрению технологий распознавания лиц и биометрической идентификации пассажиров. Международному авиационному сообществу представлены результаты практического внедрения автоматизированного пограничного контроля в аэропортах Казахстана, применение биометрических технологий для ускорения процедур, а также подходы к интеграции современных цифровых решений с государственными информационными системами.

Практическим опытом в этой сессии поделились также представители Румынии, Сингапура и Хорватии, а также Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В фокусе обсуждения находились новые концепции бесшовного прохождения пограничного контроля, бесконтактные технологии, цифровая идентификация пассажиров и интеграция современных решений в национальные системы управления границами. Особое внимание уделено поиску оптимального баланса между безопасностью, упрощением формальностей, защитой персональных данных и удобством пассажиров, а также обеспечению международной совместимости внедряемых систем в соответствии со Стандартами и рекомендуемой практикой ИКАО.

В ходе симпозиума представители международного авиационного сообщества отметили активную динамику развития гражданской авиации Казахстана и последовательную работу страны по внедрению международных стандартов, цифровизации отрасли и развитию современных технологий обслуживания пассажиров.

Участие казахстанских специалистов в качестве спикеров и экспертов на международных площадках ИКАО способствует продвижению национального опыта, расширению профессионального взаимодействия с ведущими авиационными и пограничными ведомствами мира и дальнейшему укреплению позиций Казахстана в международном авиационном сообществе.