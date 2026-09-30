Следите за новостями

Цифра дня

Более $1,1 млрд заработал Казахстан на экспорте IT-услуг

    В запрете на смартфоны в школах Казахстана прописали исключения

    Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

    30 сентября 2026 19:00, Profit.kz
    Рубрики: Образование, Общество

    Министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова подписала приказ от 24 сентября 2026 года, регламентирующий порядок использования абонентских устройств сотовой связи (смартфонов, планшетов, кнопочных телефонов) обучающимися и воспитанниками в организациях среднего образования, передает Курсив.

    Согласно тексту документа, комитету среднего образования поручено обеспечить официальную государственную регистрацию приказа в Министерстве юстиции РК, его последующее размещение на веб-ресурсе ведомства и отчетность перед юридическим департаментом в течение десяти рабочих дней. Контроль за соблюдением и реализацией приказа возложен на курирующего вице-министра просвещения.

    Нормативный акт призван законодательно закрепить и унифицировать единый порядок контроля за мобильными устройствами учащихся во время учебного процесса на всей территории Республики Казахстан, исключив разночтения во внутренних правилах отдельных школ.

    В частности, школьникам запрещается использовать сотовые телефоны и смартфоны непосредственно во время учебных занятий. Исключение составляют случаи, когда использование мобильных устройств предусмотрено учебным планом и педагог дает прямое разрешение для поиска информации или работы с цифровыми образовательными ресурсами.

    В остальное время — на уроках и в ходе воспитательных мероприятий — телефоны должны находиться в беззвучном режиме, быть убраны в портфели или помещены в специально оборудованные ячейки/боксы хранения. При этом воспользоваться связью для звонка родителям или по экстренным причинам ученики могут во время перемен.

    Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.