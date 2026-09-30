В запрете на смартфоны в школах Казахстана прописали исключения

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова подписала приказ от 24 сентября 2026 года, регламентирующий порядок использования абонентских устройств сотовой связи (смартфонов, планшетов, кнопочных телефонов) обучающимися и воспитанниками в организациях среднего образования, передает Курсив.

Согласно тексту документа, комитету среднего образования поручено обеспечить официальную государственную регистрацию приказа в Министерстве юстиции РК, его последующее размещение на веб-ресурсе ведомства и отчетность перед юридическим департаментом в течение десяти рабочих дней. Контроль за соблюдением и реализацией приказа возложен на курирующего вице-министра просвещения.

Нормативный акт призван законодательно закрепить и унифицировать единый порядок контроля за мобильными устройствами учащихся во время учебного процесса на всей территории Республики Казахстан, исключив разночтения во внутренних правилах отдельных школ.

В частности, школьникам запрещается использовать сотовые телефоны и смартфоны непосредственно во время учебных занятий. Исключение составляют случаи, когда использование мобильных устройств предусмотрено учебным планом и педагог дает прямое разрешение для поиска информации или работы с цифровыми образовательными ресурсами.

В остальное время — на уроках и в ходе воспитательных мероприятий — телефоны должны находиться в беззвучном режиме, быть убраны в портфели или помещены в специально оборудованные ячейки/боксы хранения. При этом воспользоваться связью для звонка родителям или по экстренным причинам ученики могут во время перемен.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.