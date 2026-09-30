«Додо Пицца» подтвердила кибератаку с возможным хищением данных 68 млн клиентов

Хакеры утверждают, что получили информацию о клиентах из всех стран присутствия сети.

«Додо Пицца» подтвердила в своем Telegram-канале кибератаку на IT-систему компании. Крупный производитель пиццы допускает, что злоумышленники могли получить доступ к данным части клиентов: именам, адресам, email, номерам телефонов, датам рождения и истории заказов, передает Курсив.

«Друзья, вчера и сегодня случилась кибератака на нашу IT-систему. Команда информационной безопасности делает все, чтобы такого больше не повторилось. А пока хотим открыто рассказать, какие данные части наших клиентов могли оказаться в доступе: имена, адреса, email, телефоны, даты рождений, составы заказов», — говорится в опубликованном сообщении.

При этом в «Додо Пицца» утверждают, что не хранят платежные данные по операциям клиентов в атакованной системе, поэтому они не достались хакерам.

«Платежные данные мы не храним — они в безопасности», — сообщили в компании.

«Додо Пицца» уведомила о произошедшем Роскомнадзор. По информации компании, доступ злоумышленников в систему заблокирован, а внутренняя проверка продолжается. По данным «Додо Пицца», выход из аккаунта клиентов является одной из мер по их защите.

По информации хакерской группировки DATASUCKERS, было похищено 2–3 ТБ информации примерно о 68 млн клиентов «Додо Пицца», включая данные и историю заказов пользователей из разных стран. Независимого подтверждения этим цифрам пока нет, а сама компания точное количество затронутых клиентов не раскрывала.

«Додо Пицца» не уточнила, похищены ли данные пользователей из Казахстана. Вместе с тем, хакеры утверждают, что получили информацию о клиентах из всех стран присутствия сети. Казахстанским пользователям «Додо Пиццы» рекомендуют быть внимательнее к звонкам, письмам и сообщениям, приходящим якобы от компании.

«Не переходите по подозрительным ссылкам, не сообщайте коды из SMS и данные банковской карты, а пароль от аккаунта лучше сменить, особенно если такой же используется в других сервисах», — пишут там.

Даже без платежных данных информация об имени, телефоне, email, адресе и прошлых заказах может использоваться для убедительного фишинга, отмечает сервис.

Международная сеть Dodo.Brands имеет более 1 300 пиццерий и кофеен в 26 странах мира, включая Казахстан и Россию.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.