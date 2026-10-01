Токаев пригласил германский бизнес в IT-сектор и финтех Казахстана

Президент находится с официальным визитом в Германии.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе официального визита в Германию в качестве приоритета назвал создание казахско-германского партнерства в сфере цифровых инноваций и искусственного интеллекта, передает Liter.kz.

«Мы приглашаем германские компании задействовать свой потенциал в таких сферах, как технологии для центров обработки данных, энергоэффективность, облачная инфраструктура и кибербезопасность. Еще одним перспективным направлением является финтех. Высокий уровень развития цифровой финансовой экосистемы Казахстана обеспечивает возможность создания передовых платежных решений и технологий токенизации на внутреннем рынке с их последующим масштабированием на весь регион», — сказал глава государства.

Следующим направлением сотрудничества, по мнению Касым-Жомарта Токаева, является развитие Alatau City, призванного стать «воротами» для более широкого участия немецкого финансового сектора в экономике Казахстана.

«Этот проект представляет собой первый в Центральной Азии умный город, изначально спроектированный с учетом всех требований цифровой эпохи. Он может стать практическим связующим звеном между немецким институциональным капиталом и инвестиционными возможностями Казахстана. Уверен, что Alatau City станет новым центром притяжения талантов, технологий и бизнеса во всей Евразии», — считает президент.

В завершение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан и Германия, опираясь на высокий уровень политического диалога, обладают всеми необходимыми возможностями для формирования тесного финансового, технологического и инвестиционного партнерства.

Главная цель — не просто увеличить приток капитала, а совместно создать новые отрасли и точки долгосрочного роста. Глава государства заверил, что Казахстан и впредь будет обеспечивать благоприятные и предсказуемые условия для инвесторов, защищать их права и поддерживать стратегически важные проекты.