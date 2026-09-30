Астанада Орталық Азия елдері мен АҚШ жасанды интеллект және цифрлық технологиялар саласындағы ынтымақтастықты талқылады
Астанадағы конференция алдағы практикалық қадамдарды талқылау алаңына айналады.
29 қыркүйекте Астанада Орталық Азия елдері мен АҚШ арасындағы жасанды интеллект пен цифрлық ынтымақтастықты дамытуға арналған C5+1 SI Conference конференциясы жұмысын бастады. Екі күнге созылатын кездесу бірлескен жобаларды, инвестицияларды және цифрлық инфрақұрылымды дамыту мәселелерін талқылау үшін мемлекеттік органдардың, технологиялық компаниялардың және сарапшылар қауымдастығының өкілдерін бір алаңға жинайды.
C5+1 — Орталық Азияның бес мемлекеті — Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түрікменстан және Өзбекстанның Америка Құрама Штаттарымен ынтымақтастық алаңы. Формат 2015 жылдан бері жұмыс істеп келеді және экономика, қауіпсіздік пен өңірлік өзара іс-қимыл мәселелері бойынша диалог тетігі ретінде қызмет етеді. Ол елдерге басымдықтарды келісуге және мемлекет пен бизнестің қатысуымен бірлескен бастамаларды дамытуға мүмкіндік береді.
Астанадағы конференция осы серіктестіктің технологиялық бағытына назар аударады. Конференцияда озық жасанды интеллект жүйелерін, цифрлық инфрақұрылым мен деректерді өңдеу орталықтарын дамыту, киберқауіпсіздікті нығайту және американдық технологиялық компаниялармен ынтымақтастықты кеңейту мәселелері талқыланады.
Қазақстан үшін мұндай диалогтың практикалық құндылығы — инвестициялар мен технологиялық сараптаманы тарту, есептеу инфрақұрылымын дамыту және отандық компаниялардың халықаралық серіктестер мен нарықтарға қолжетімділігін кеңейту мүмкіндігінде. Осы бағыттардағы ынтымақтастық жасанды интеллектіні экономика мен мемлекеттік қызметтерге енгізуге, мамандар даярлауға және цифрлық жүйелердің қорғалуын арттыруға жағдай жасайды.
Бұл басымдықтар C5+1 елдерінің экономикалық ынтымақтастық саласындағы ниеттер туралы бірлескен мәлімдемесінде бекітілген. Құжат IT-стартаптарды қолдауды, жасанды интеллект бойынша зерттеулер мен білім беру саласындағы ынтымақтастықты, цифрлық қызметтерді, телекоммуникациялық инфрақұрылым мен деректерді өңдеу орталықтарын дамытуды көздейді.
Бүгінгі кездесу ең жоғары деңгейде қол жеткізілген уағдаластықтардың жалғасы болып табылады. 2025 жылғы қарашада Вашингтонда Орталық Азия мемлекеттерінің басшылары мен АҚШ Президентінің қатысуымен C5+1 саммиті өтті. Кездесуде Қазақстан атынан Президент Қасым-Жомарт Тоқаев қатысты.
Мемлекет басшысының АҚШ-қа сапарының қорытындысы бойынша өнеркәсіп, энергетика, цифрландыру, білім беру және инновациялар салаларын қамтитын жалпы сомасы шамамен 17 млрд долларды құрайтын 29 келісімге қол қойылды. Технологиялық бағыттардың қатарында спутниктік байланысты енгізу, зияткерлік көлік жүйелерін, цифрлық төлемдерді және жасанды интеллектіге негізделген білім беру шешімдерін дамыту бар.
Атап айтқанда, қарашадағы сапар барысында Direct to Cell технологиясын енгізуге бағытталған меморандумға қол қойылды. Ынтымақтастықтың бұл бағыты жерүсті мобильді желілері қамтымаған аудандарда байланысқа қолжетімділікті кеңейтуге арналған. Білім беру саласында американдық университеттермен және технологиялық серіктестермен, соның ішінде OpenAI компаниясымен құжаттарға қол қойылды.
Астанадағы конференция алдағы практикалық қадамдарды талқылау алаңына айналады: қатысушылар өңір елдерінің цифрлық бастамаларын таныстырып, тәжірибе алмасады және жаңа серіктестік мүмкіндіктерін қарастырады. Қазақстан үшін бұл — цифрлық дамудың ұлттық міндеттерін халықаралық серіктестердің технологияларымен, инвестицияларымен және құзыреттерімен ұштастыру мүмкіндігі.